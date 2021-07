2.500 »Graue Wölfe« in Hessen

Wiesbaden. In Hessen gibt es einem Medienbericht zufolge rund 2.500 Anhänger der faschistischen türkischen Bewegung »Graue Wölfe«. Das gehe aus der Antwort des Landesinnenministers Peter Beuth (CDU) auf eine kleine Anfrage der AfD-Fraktion in Wiesbaden hervor, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung am Montag berichtete. Es sei davon auszugehen, dass insbesondere Jugendliche von den »Grauen Wölfen« umworben werden. Laut FAZ werde das Potential in der BRD insgesamt auf 11.000 Personen geschätzt. Die Bewegung unterhalte Verbindungen zur nationalistischen Partei MHP in der Türkei, dem Koalitionspartner der AKP von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. (jW)