Komplexe Mittel

Der Autor Benjamin Quaderer wird für seinen Roman »Für immer die Alpen« mit dem Uwe-Johnson-Förderpreis 2021 ausgezeichnet. Das teilte die Mecklenburgische Literaturgesellschaft als einer der drei Preisstifter am Dienstag in Neubrandenburg mit. »Der Roman stellt eine überragende literarische Leistung dar, die sich vor allem in der Komplexität der verwendeten Mittel zeigt und als Leistung eines Debütanten staunen macht«, bewertete eine Jury die Arbeit des Autors aus Liechtenstein. Der mit 5.000 Euro dotierte Uwe-Johnson-Förderpreis wird im jährlichen Wechsel mit dem Uwe-Johnson-Literaturpreis vergeben. (dpa/jW)