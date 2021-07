Windige Sache

Die Golden Gate Bridge, das vielfotografierte Wahrzeichen der US-Westküstenstadt San Francisco, macht jetzt als riesiges Musikinstrument Schlagzeilen. »Es ist das größte Windinstrument der Welt«, sagt der US-Gitarrist Nate Mercereau, der am Dienstag vier »Duette« mit der berühmten Brücke veröffentlichte. Aufgenommen wurden die Stücke an zwei windigen Tagen im Mai, mit Mercereau am Gitarrensynthesizer auf einem Aussichtshügel vor der Brücke. (dpa/jW)