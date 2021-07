»Unerhörter Vergleich von Entgegengesetztem«

© 1985 Mosfilm Das Grauen des Vernichtungskrieges: Szenenbild aus »Geh und sieh«

In einem offenen Brief des Bundessprecherrats der Kommunistischen Plattform der Partei Die Linke an den Ministerpräsidenten von Thüringen, Bodo Ramelow (Linke), heißt es:

Sehr geehrter Bodo Ramelow,

in Deinem Onlinetagebuch finden sich die Sätze: »Mein Blick fällt dabei besonders auf den 80. Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion einer- sowie den 60. Jahrestag des Mauerbaus andererseits. Beide Daten – der 22. Juni 1941 sowie der 13. August 1961 – markierten auf natürlich sehr verschiedene, aber dennoch einschneidende Weise für viele Millionen Menschen in Deutschland, Europa und der Welt katastrophale Wendepunkte ihres Lebens.«

Was denkst Du Dir nur bei einem so unerhörten Vergleich von Entgegengesetztem? Setzt Dein Denken aus, wenn Du Geschichte thematisierst? Oder glaubst Du tatsächlich, was Du da schreibst? Sollte letzteres der Fall sein, so empfehlen wir Dir, Dir die Zeit zu nehmen, den Film »Geh und sieh« von Elem Klimow anzusehen. Nur diesen einen Film, weil Du sicher nicht die Zeit hast, all die Bücher zu lesen, all die Filme zu sehen, die das unfassbare Grauen schildern, welches den sowjetischen Menschen durch Deutsche widerfuhr.

Es reicht jedoch, wenn Du Dir nur diesen einen Film ansiehst: »Geh und sieh«.

Bundessprecherrat der KPF

In Berlin demonstrierten am Dienstag verschiedene Organisationen für die Freigabe der Patente für Covid-19-Impfstoffe und teilten dazu mit:

Die Welthandelsorganisation (WTO) trifft sich, um erneut über eine mögliche Freigabe der Impfstoffpatente zu verhandeln. Zur gleichen Zeit protestieren die Organisationen »We Act« (Petitionsplattform von Campact), »We move Europe« und »Zero-Covid« vor dem Bundeskanzleramt. (…) Banner mit der Aufschrift »Impfpatente freigeben – Leben retten!« begleiten die Aktion. Denn während über 100 Länder den Antrag von Südafrika und Indien an die WTO mittragen, sperren sich seit neun Monaten Bundesregierung und EU-Kommission dagegen. Dabei ist die bisherige Versorgungsstrategie gescheitert. Nur rund drei Prozent der afrikanischen Bevölkerung haben mangels Impfstoff bislang eine Erstimpfung erhalten, so das Statistik-Portal »Our World in Data«. Zum Vergleich: In der EU und den USA sind es jeweils 55 Prozent. Die gemeldeten Todesraten in Afrika übersteigen diejenigen in der EU bei weitem. Während Deutschland alle Hoffnung auf eine hohe Impfquote setzt, kommen andere Länder kaum gegen neue Varianten an. (…)

»Je länger wir für die Durchimpfung benötigen, desto größer wird die Gefahr, dass weitere resistente Virusmutationen entstehen. Dem können wir nur entgegenwirken, wenn die Patente auf die Covid-19-Impfstoffe ausgesetzt werden. Auf diese Weise könnte überall auf der Welt Impfstoff hergestellt werden. Das würde die notwendige Verbreitung von Impfstoffen wesentlich beschleunigen«, betont We-move-Campaignerin Annemarie Botzki.

»Alle Schranken für die globale Versorgung mit Impfstoffen, Therapien, Tests und Schutzausrüstung müssen fallen. Ärmeren Ländern dürfen durch Patente keine Steine in den Weg gelegt werden. Impfstoffe müssen dort zur Verfügung stehen, wo sie am dringendsten benötigt werden. Es braucht eine globale Kooperation für einen schnellen Technologietransfer und weiteren Produktionsausbau«, ergänzt Zero-Covid-Sprecher Jonathan Schmidt-Dominé.