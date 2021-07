Tour der Rekorde

imago images/Panoramic International Das gab es noch nicht: Tadej Pogacar gewann das gelbe Trikot, das weiße Trikot für den besten Jungprofi und das Bergtrikot

Diese Tour de France war eine besondere. Sie war mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 41,165 Kilometer pro Stunde für den Sieger die zweitschnellste überhaupt. Nur Lance Armstrong war im Jahr 2005 schneller. Der jetzige Sieger, Tadej Pogacar, ist der jüngste Doppelsieger der Radsportgeschichte. Im Alter von 22 Jahren hat er bereits zwei Frankreich-Rundfahrten gewonnen. Jahrhunderttalente wie Eddy Merckx oder Jan Ullrich bestritten da gerade ihre jeweils erste Tour. Der Belgier, später ein Fünffachgewinner, wurde neunter, Ullrich, mancher erinnert sich noch, wurde zweiter und löste damit in Deutschland einen Radsportboom aus. Im folgenden Jahr gewann er dann. Merckx gewann mit 23 Jahren übrigens auch seine erste Tour. Pogacar könnte 2022 schon seine dritte gewinnen. Ein Ausnahmetalent.

Der junge Slowene ragte auch mit drei Etappensiegen heraus, zwei in den Bergen, einem im Zeitfahren. Noch besser, zumindest vielseitiger, präsentierte sich der Belgier Wout van Aert. Er gewann die Bergetappe auf dem Mont Ventoux, war beim Zeitfahren am vorletzten Tag erfolgreich und siegte auch noch beim Sprint auf den Champs-Élysées. Er ist ein echter Alleskönner, der an seinen Landsmann Merckx erinnert. Dieser gewann auch im Sprint, in den Bergen und im Zeitfahren. Peilt van Aert in Zukunft vielleicht auch den Gesamtsieg bei der Tour an? »Na ja, ich müsste eine Stunde oder so ähnlich schneller sein«, flachste der auf Platz 19 mit 57 Minuten Rückstand angekommene Profi. Dann wurde er aber ernst: »Momentan sehe ich meine Fähigkeiten eher bei den Klassikern. Dieses Potential will ich ausnutzen. Wenn ich dort viel erreicht habe, kann es sein, dass ich in Zukunft meinen Körper verändere, an Gewicht verliere und mich auf Klassements in den Rundfahrten konzentriere.« Im Klartext heißt das: Ein paar Klassiker wie Paris–Roubaix, Flandernrundfahrt, Mailand–San­remo gewinnen, um es dann gemeinsam vielleicht mit dem aufsteigenden Rundfahrtstar seines Rennstalls, Jonas Vingegaard, gegen Pogacar und Co. aufzunehmen.

Bei dieser Frankreich-Rundfahrt erwies sich Wout van Aert neben all seinen individuellen Erfolgen auch als Geschichtsschreibungsspielverderber. Weil er auf den Champs-Élysées im Zielsprint Mark Cavendish niederrang, verhinderte er dessen fünften Etappensieg bei dieser Tour. Es wäre der insgesamt 35. gewesen. So bleiben der Brite und der Allzeitrekordhalter Merckx mit jeweils 34 Siegen noch auf der gleichen Stufe. Cavendish holte sie alle im Sprint, Merckx, wie er selbst betonte, »im Gebirge, bergauf wie auf Abfahrten, im Zeitfahren, im Sprint«. Van Aert, um es in Sachen Variabilität mit dem Altmeister aufzunehmen, sollte in Zukunft auch noch mal einen Etappensieg in der Abfahrt beisteuern.

Zu den Rekorden dieser Tour trug Gesamtsieger Pogacar noch weiteres bei: Er gewann das gelbe Trikot, das weiße Trikot für den besten Jungprofi und das Bergtrikot. Er gewann auch zwei Bergetappen hintereinander im gelben Trikot. Das gab es noch nicht, nicht einmal bei Merckx.

All dies rief natürlich Zweifel wach. Der Verdacht auf Motordoping in vier Teams – darunter die von Pogacar, van Aert und Cavendish – machte die Runde. Beim vierten Team dieser Verdachtsgruppe, Bahrain Victorious, führte die französische Spezialeinheit gegen Doping und Medikamentenmissbrauch, OCLAESP, eine Hotelrazzia durch. Nicht speziell wegen des Motordopingverdachts, sondern generell wegen verblüffend guter Performances. Natürlich stritten alle das Benutzen unerlaubter Mittel ab. Ob dies der Wahrheit entspricht, werden, wie gewohnt, die Zeit und weitere Ermittlungen zeigen.