Auf Entdeckungsreise

imago/Hogreve Bei expressivem Free Jazz und treibendem Funk vergisst er auch die polnische Folklore nicht: Tomasz Stanko

Als ich noch regelmäßig die Stadtbibliothek besuchte, gab es im Nebengebäude Langspielplatten und Tonbandkassetten zum Ausleihen. Man stellte sich mit den Biblio­theksmitarbeiterinnen gut und bekam so auch mal ganz frisch eingetroffene Lizenzplatten. Da jeder Bibo-Benutzer bis zu drei LPs mitnehmen durfte, griff man zu Originalen aus der polnischen oder der ungarischen Volksrepublik, denn der musikalische Horizont wollte ja auch erweitert werden. Zu Anfang sagten einem die Namen der Künstler zwar nichts, gleichwohl war man von der musikalischen Vielfalt in den Nachbarländern überrascht. Aus Polen lernte ich SBB und vor allem die Aufnahmen von Czeslaw Niemen kennen. Hier riss ein Künstler die Grenzen nieder, die bisher zwischen Klassik und Rock existiert hatten, präsentierte mit der Orgel einen sehr eigenwilligen Stil und ließ auch den Jazz in seinem Mix mitspielen.

Der Jazz also, er packte mich gewaltig, zumal in der Musik-Bibo die Reihe »Polish Jazz« vom Label »Polskie Nagrania Muza« auslag. Was konnten Jazzfans da alles zum ersten Mal hören: verrückten Jazz von Krzysztof Zgraja, »Kujaviak Goes Funky«, fröhliche Dixielandtöne von den Old Timers, die gemeinsam mit Sandy Brown musizierten, die Stodola Big Band und das Jazz Band Ball Orchestra mit alten neuen Klängen. Es drang endlich an die Ohren, was bisher nie eine Rolle in meinem musikalischen Leben gespielt hatte: Funk, Free Jazz, eine hervorragende Mischung aus festem Rock und ­überschwänglichem Jazz, Modern Jazz und verdammt saubere Oldtime-Melodien. Nun feiert das polnische Label sein 55. Jubiläum, leider erst einmal nicht mit Liveveranstaltungen, dafür mit Wiederveröffentlichungen alter Bekannter und neueren Aufnahmen der jungen polnischen Jazzgeneration.

Polen nimmt eine Sonderstellung im europäischen Jazzgeschehen ein – schon früh war die Musik Teil der kulturellen Identität. Musiker untermalten in den 1920er Jahren polnische Filme mit Jazztönen, verbanden polnische Klassik mit typischer Folklore, jiddischer Musik und den Klängen US-amerikanischer Vorbilder. In den 1960er Jahren machten insbesondere einzelne Interpreten auf sich aufmerksam, der Posaunist Andrzej Kurylewicz etwa oder der Pianist Krzysztof Komeda, international bekannt durch Hollywood-Soundtracks. In den 1980er Jahren wurde es politischer, die Allstar-Big-Band Young Power thematisierte die Aufstände in der Danziger Werft. Kompromisslos, frei und modern klang das. Immer dabei die Reihe »Polish Jazz«, die von der staatlichen Plattenfirma mit viel Enthusiasmus entwickelt wurde.

Zum 55. Jubiläum wurde »Polish Jazz« von Warner Music reaktiviert und auch für deutsche Jazzfans zugänglich gemacht. Unsterblich ist das wegweisende »Astigmatic« (1965) des Krzysztof Komeda Quintets, das den polnischen Jazz in der Welt bekannt machte. Komeda entwickelte später Soundtracks für seinen Landsmann Roman Polanski, für »Tanz der Vampire« und »Rosmarys Baby«. Weiter geht es mit Tomasz Stanko (1971), der mit dem Album »K« an den 1969 verstorbenen Komeda erinnert, wobei er Free Jazz mit slawischer Folklore verbindet. Sein 1982 veröffentlichtes Werk »Music ’81« zeigt dann einen neuen Weg, gepflastert mit expressivem Free Jazz und treibendem Funk. Wichtig auch das Jazzrockalbum »Kujawiak Goes Funky«, das es locker mit dem Mahavishnu Orchestra und Chick Coreas Album »Return To Forever« aufnehmen kann, sogar eine zweifache Saxophonfront präsentiert, einprägsame Melodien kennt und vor allem die polnische Folklore nicht vergisst.

Hypnotischer Space Jazz ist mit Michal Urbaniaks »In Concert« (1973) zu hören. Diese Musik ist so unvergänglich und gut, dass Miles Davis ihn 13 Jahre später für sein Album »Tutu« anheuerte. Neben den Klassikern des polnischen Jazz erscheinen auch neuere Aufnahmen der alten Haudegen Jan »Ptaszyn« Wroblewski und Zbigniew Namyslowski. Fortgesetzt wird die legendäre Reihe mit jüngeren Talenten wie Schlagzeuger Maciej Golyzniak und Flügelhornist Lukasz Korybalski mit spielerischem Übermut und ungewöhnlichen Klängen auf ihrem Album »The Orchid« von 2020. Sie halten den polnischen Jazz mit neuen Ideen in Bewegung.