»Rote Brigaden«: Festnahme in Frankreich

Paris. In Frankreich ist erneut ein mutmaßliches früheres Mitglied der Untergrundorganisation »Rote Brigaden« festgenommen worden. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Montag übereinstimmend aus Justizquellen und von weiteren Eingeweihten erfuhr, wird dem festgenommenen Maurizio di Marzio ein Entführungsversuch aus dem Jahr 1982 zur Last gelegt. Der 61jährige di Marzio war der einzige, der Ende April einem Großeinsatz der Polizei gegen frühere Mitglieder der »Roten Brigaden« in Frankreich entgangen war. Gegen die Festgenommenen liegen Auslieferungsgesuche der Regierung in Rom wegen Aktivitäten in den 70er und 80er Jahren vor.(AFP/jW)