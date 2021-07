Äthiopien: Staudamm bereit für Stromproduktion

Addis Abeba. Die Anlagen des äthiopischen Megastaudamms am Nil können nach Abschluss der zweiten Flutung Wasserkraft in Strom umwandeln. Wie ein Behördenvertreter am Montag der AFP sagte, reichen die im Staubecken gespeicherten Wassermengen nun aus, um Energie zu gewinnen. Ein konkretes Datum dafür nannte er nicht. Das Wasserkraftwerk an der 1,8 Kilometer langen und 145 Meter hohen Staumauer der Grand-Ethiopian-Renaissance-Talsperre soll mit 6.000 Megawatt Jahresleistung das größte Afrikas werden. Die flussabwärts gelegenen Anrainerstaaten Sudan und Ägypten fürchten durch die Aufstauung um ihre Wasserversorgung. (AFP/jW)