»Monumentales« Versagen

imago images/Future Image Die überflutete Bundesstraße 256 im nordrhein-westfälischen Erftkreis (17.7.2021)

Mit dem Rückgang der akuten Gefahr in den Hochwassergebieten nimmt die Debatte über Versäumnisse beim Schutz der Bevölkerung Fahrt auf. Eine britische Wissenschaftlerin warf den deutschen Behörden »monumentales« Systemversagen bei der Flutkatastrophe vor. Teile der Opposition im Bundestag kritisierten den für Katastrophenschutz zuständigen Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) heftig. Der machte sich am Montag unter anderem an der zwischenzeitlich von einem Dammbruch bedrohten Steinbachtalsperre in Nordrhein-Westfalen ein Bild der Schäden. Dort entspannte sich die Lage ebenso wie in den meisten anderen Hochwassergebieten im Westen Deutschlands und in Bayern.

Aus Sicht der Hydrologin Hannah Cloke von der englischen Universität Reading ist in Deutschland viel schiefgegangen. Klare Hinweise, die im Rahmen des europäischen Frühwarnsystems EFAS bereits vier Tage vor den ersten Überschwemmungen herausgegeben worden seien, seien offenbar nicht bei der Bevölkerung angekommen, sagte sie der Zeitung Sunday Times. Die Forscherin war am Aufbau von EFAS (European Flood Awareness System, auf Deutsch: Europäisches Hochwasseraufklärungssystem) beteiligt, das nach den verheerenden Überschwemmungen an Elbe und Donau im Jahr 2002 gegründet wurde.

Allein in Rheinland-Pfalz wurden bis Montag nach Polizei-Angaben 117 Unwettertote gezählt. In Nordrhein-Westfalen waren es zuletzt 46. Der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Armin Schuster (CDU), sagte mit Blick auf Kritik, derzeit sei man in der Phase »retten, bergen, Obdach bieten et cetera«. Weiter meinte er im Deutschlandfunk: »Ich habe meinen Mitarbeitern sogar quasi untersagt, Manöverkritik zu machen. Wir helfen jetzt.« Seehofer sagte, der Katastrophenschutz in Deutschland sei gut aufgestellt. Bund, Länder und Kommunen müssten sich aber auch gemeinsam Gedanken machen, welche Lehren aus dem Krisenmanagement zu ziehen seien.

Linken-Parteikovorsitzende Susanne Hennig-Wellsow brachte eine Rücktrittsforderung ins Spiel. »Seehofer trägt die politische Verantwortung für das desaströse Versagen der Bundesregierung«, sagte sie einer Mitteilung zufolge. (dpa/jW)