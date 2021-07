14 Tote durch Schlammlawinen in Usbekistan

imago images/Tibor Bognár Muss vielleicht bald auf Halbmast gesetzt werden: Starke Regenfälle haben in Usbekistan zu zahlreichen tragischen Todesfällen geführt

Taschkent. Durch Schlammlawinen sind in Zentralasien mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. In der ehemaligen Sowjetrepublik Usbekistan starben in der Nähe der Stadt Kosonsoy in der Region Namangan acht Menschen, wie das usbekische Ministerium für Katastrophenschutz am Dienstag mitteilte. Sechs weitere Menschen wurden in der Stadt Kasansaj im Süden des Landes verletzt. Heftiger Regen hatte im Land Flüsse zum Überlaufen gebracht und die Lawinen ausgelöst. Auch im Nachbarland Kirgistan starben sechs Menschen. Rettungskräfte suchen noch nach weiteren vermissten Menschen, wie die usbekischen Behörden mitteilten. Sintflutartige Regenfälle sind in Zentralasien zu dieser Jahreszeit sehr selten. (dpa/TASS/jW)