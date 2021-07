Iran: Atomgespräche erst wieder ab August

Teheran. Die Gespräche in Wien über das iranische Atomprogramm werden nach Angaben des Irans nicht vor dem Amtsantritt der dortigen neuen Regierung weitergehen. Die Gespräche müssten »warten«, bis die neue Regierung im August im Amt sei, erklärte der Leiter der iranischen Verhandlungsdelegation, Vizeaußenminister Abbas Araktschi, am Sonnabend bei Twitter. Bei der Wahl am 18. Juni war Ebrahim Raisi zum neuen Präsidenten der Islamischen Republik gewählt worden. Er übernimmt das Amt am 5. August von seinem Vorgänger Hassan Rohani. (AFP/jW)