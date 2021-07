Ölkartell erhöht Fördermenge

imago/Panthermedia Allianz OPEC plus sieht steigende Nachfrage nach Erdöl und weitet Förderung aus

Die Organisation erdölfördernder Länder (OPEC) und deren Partnerländer (beide firmieren inzwischen inoffiziell als »OPEC plus«) haben sich auf eine deutliche Erhöhung der Fördermenge des fossilen Rohstoffs geeinigt. Ab August werde das Kartell seine Tagesproduktion um jeweils monatlich 400.000 Fass (Barrel; je 159 Liter) steigern, teilte die Organisation am Sonntag nach einem Online-­Ministertreffen mit. Damit scheint ein zwischenzeitlicher Streit unter den beiden OPEC-Mitgliedern Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) beendet.

Dieser Konflikt hatte zuletzt vor zwei Wochen eine zuvor verabredete Erhöhung der Fördermenge bei anziehender weltweiter Nachfrage verhindert (siehe jW vom Sonnabend). Die VAE hatten auf eine höhere Förderquote für sich bestanden. Die OPEC wird von den Saudis dominiert, ihre Kooperationspartner werden von Russland angeführt. Beide Ölgroßmächte hatten über Pläne diskutiert, ihre Tagesproduktion ab August monatlich stufenweise um jeweils 400.000 Fass anzuheben.

Die 23 Staaten der OPEC plus hatten sich am 12. April 2020 auf die Reduzierung ihrer Fördermenge um 9,7 Millionen Fass pro Tag verständigt. Damit wollten sie den Preisverfall in der Coronakrise entgegentreten. In dieser Zeit hatte sich beispielsweise die weltweit als Referenz gehandelte Nordseesorte Brent auf weniger als 20 US-Dollar (16,7 Euro) pro Fass verbilligt.

Die jetzige Einigung ist angesichts zuletzt wieder stark gestiegener Ölpreise (bis zu 75 US-Dollar pro Fass) auch ein Zugeständnis die dominierenden Mitgliedsländer. So werden die Förderanteile, die ab Mai 2022 wirksam werden sollen, vor allem Saudi-Arabien, den VAE, Kuwait und Irak sowie Russland entgegenkommen.

Die Folgen für die Verbraucher in Europa und der Welt sind noch schwer abzusehen. So hatten sich in der BRD Benzin und Diesel an der Tankstelle stark verteuert und das Preisniveau vom Herbst 2018 erreicht. Im Vergleich zum Sommer 2020 kostet Kraftstoff gut 20 Prozent mehr. In weniger wohlhabenden Staaten ohne eigene Förderung waren die zuletzt angesagten Preise allerdings kaum oder nicht mehr tragbar. (dpa/jW)