Lafarge unter Druck

imago/ZUMA Press Weiß sich zu arrangieren: Der französische Lafarge-Konzern (Fabrik bei Kobane, 30.6.2017)

Der weltweit größte Zementhersteller Lafarge steht weiterhin unter dem Verdacht, mit der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) Geschäfte gemacht zu haben. Ein Pariser Berufungsgericht verschob am Donnerstag die Entscheidung darüber, ob der französische Konzern formell wegen »Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschheit« angeklagt werden soll, vorläufig auf den 7. September. Der Zementgigant hatte, wie Zeugenaussagen und schriftliches Beweismaterial nahelegen, Verträge mit dem IS abgeschlossen, um seine Fabriken – etwa im syrischen Dschalabija – auch während des Eroberungszuges der Dschihadisten weiterbetreiben zu können. Neue Informationen veröffentlichte am Mittwoch die Pariser Tageszeitung Libération: Demnach hat die französische Regierung unter der Präsidentschaft des Sozialdemokraten François Hollande über die Komplizenschaft zwischen Lafarge und IS Bescheid gewusst.

Die französische Justiz hatte seit 2017 gegen Lafarge ermittelt. Der damals von der Menschenrechtsorganisation Sherpa und dem Europäischen Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte (ECCHR) eingereichten Klage wurde im Juni 2018 stattgegeben, zum ersten Mal in der Geschichte sollte ein multinationales Unternehmen wegen »Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschheit« vor Gericht gestellt werden. In einem von Lafarge sofort angestrengten Widerspruchsverfahren bekam der Konzern zunächst Recht, die Anklage wurde annulliert. Dagegen wehrten sich Sherpa und ECCHR – die endgültige, nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen »historische Entscheidung« liegt nun bei den Pariser Berufungsrichtern. Es lagen bis Freitag keine Informationen darüber vor, warum sie ihr abschließendes Urteil vertagten.

Libération hatte am Dienstag aufgedeckt, dass die französische Regierung in den Jahren 2014 bis 2017 offenbar sehr gut wusste, dass das Unternehmen Lafarge unter seinem damaligen Boss Bruno Lafont die Islamisten mit vertraglich festgelegten Geldbeträgen in Millionenhöhe geschmiert hatte, um seine Steinbrüche und Fabriken auch während des von allen Beteiligten mit äußerster Brutalität geführten Krieges im Irak und in Syrien weiterbetreiben zu können. Die Zeitung verwies auf »eine Note des (französischen) Geheimdienstes, die keinen Zweifel mehr zulässt«.

Im Mittelpunkt der inzwischen auch in der Nationalversammlung diskutierten »unappetitlichen« Geschichte steht Hollandes früherer Ministerpräsident Manuel Valls. Der ehemalige Premier, der sich nach der Niederlage seines Parti Socialiste im Mai 2017 sofort – ohne Erfolg – dem Sieger Emmanuel Macron angedient hatte, gilt seither in den Medien des Landes als einer der schlimmsten politischen Opportunisten Frankreichs. Die Präsidentschaftskandidatin der Grünen (EE-LV) für die Wahl im kommenden April, Sandrine Rousseau, verlangte am Mittwoch »eine schnelle Erklärung« von Valls, der sich bisher nicht zu den Vorwürfen äußerte. Clémentine Autain, Abgeordnete der linken Partei La France insoumise (LFI) sagte vor Journalisten in Paris: »Wir warten immer noch auf eine Erklärung desjenigen, der seine Zeit damit verbringt, andere über Republikanismus aufzuklären und der in Wirklichkeit akzeptierte, für Daesch (despektierliche Abkürzung für IS auf arabisch, jW) die Suppe zu kochen.« Es sei offenbar »die eigene Scham«, die Valls sprachlos mache.

Die Kläger – Sherpa und ECCHR – ließen am Donnerstag wissen, die auf September vertagte Entscheidung der Richter werde weltweit »jenseits der Affäre Lafarge« mit großem Interesse erwartet. Der Spruch des Pariser Gerichts werde »Geschichte machen«. Die höchste französische Gerichtsbarkeit habe die seltene Gelegenheit, mit diesem Fall zu definieren, wie der Begriff »Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschheit« in der internationalen Rechtsprechung etabliert werden könnte. Das Urteil im September könnte daher in Zukunft auch erhebliche Konsequenzen für zahlreiche andere, global handelnde Großkonzerne haben. Eines Tages könnten vielleicht sogar Waffenhersteller, Waffenhändler und deren Geschäfte mit Kriegsparteien jeglicher Schattierung in den Fokus der Richter geraten.