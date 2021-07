Bevölkerung zu 45 Prozent voll geimpft

Berlin. In der Bundesrepublik sind inzwischen 45 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Freitag wurden am Donnerstag 736.361 Impfdosen verabreicht. Damit haben nun rund 37,7 Millionen Menschen beide Impfungen erhalten, 49,5 Millionen (60 Prozent) sind mindestens einmal geimpft. Unter den Bundesländern liegt Bremen mit einem Anteil von 68,4 Prozent mindestens einmal geimpfter Menschen weiter an erster Stelle; bei den vollständig Geimpften hält das Saarland mit 49,6 Prozent seinen Spitzenplatz. (dpa/jW)