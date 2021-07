»Unser Widerstand vor Ort nimmt Fahrt auf«

Thomas Frey/dpa Protest vor dem Luftwaffenstützpunkt Büchel in der Eifel, auf dem auch Atombomben bereitgehalten werden (6.7.2020)

Am Montag wollen Friedensaktivistinnen und -aktivisten am Atomwaffenstützpunkt Büchel bei Cochem den Boden aufgraben. Mit der Aktion »Digging for Life« sollen die Atomkriegsvorbereitungen in der Eifel untergraben werden. Warum findet Ihre Aktion ausgerechnet am Fliegerhorst in Büchel statt?

In Büchel werden 20 Atombomben gelagert, die im Kriegsfall von deutschen Soldaten mit deutschen Tornados in ihr Ziel geflogen werden sollen. Wir agieren da, wo täglich der Atomkrieg geübt wird.

Wie haben die Militärs in der Vergangenheit auf Aktionen des zivilen Ungehorsams reagiert?

Die Bundeswehr merkt langsam, dass unser Widerstand vor Ort Fahrt aufnimmt. Sie versucht, den militärischen Sicherheitsbereich um das Militärareal herum zu erweitern, damit wir nicht direkt am Gelände protestieren können. Daran sieht man, dass wir ernster genommen werden als früher. Ansonsten versucht das Militär sein Gelände zu schützen, indem es den Zaun immer mehr aufrüstet: Zuletzt mit einem zweiten Zaun, der oben von NATO-Draht begrenzt und mit Bewegungsmeldern sowie Überwachungskameras versehen ist. Diese Aufrüstung ist Folge von häufigen Go-ins auf das Gelände.

Welche politischen Forderungen verbinden Sie mit der von Ihnen geplanten Aktion?

Wir fordern die sofortige Schließung des Fliegerhorstes und den Abzug der Atomwaffen. Und insbesondere die Unterzeichnung des Atomwaffenverbotsvertrags, der im Januar 2021 in Kraft getreten ist.

Haben Sie keine Angst vor strafrechtlichen Konsequenzen?

Nein, im Gegenteil. Rechtliche Konsequenzen nehmen wir in Kauf, da wir dann immer wieder neu von den Gerichten prüfen lassen können, ob nicht wir diejenigen sind, die dem gültigen Recht Geltung verschaffen. Die Bundesregierung bleibt untätig, obwohl die Produktion, Lagerung und der Einsatz von Atomwaffen – und damit auch das Üben mit ihnen – völkerrechtswidrig ist. Wir handeln, um zumindest an den Tagen, wo wir vor Ort sind, die Atomkriegsübungen zu verhindern. Im Notfall gehen wir bis zum Bundesverfassungsgericht. Leider sind dort bisher alle Beschwerden, so auch meine, abgelehnt worden.

Tatsächlich rufen mehrere Menschen zu der Aktion auf, die in der Vergangenheit aufgrund ihres Engagements bereits zu Haftstrafen verurteilt worden sind. Eine abschreckende Wirkung scheinen diese Verurteilungen eher nicht zu haben, oder?

Genau. An unserer Aktion sind Menschen beteiligt, die zum Teil schon lange Haftstrafen hinter sich haben. Susan von der Hijden lebt in einer Gemeinschaft der Catholic-Worker-Bewegung in Amsterdam und war wegen einer Pflugschar-Aktion in England sieben Monate inhaftiert. Frits ter Kuile war schon neun Monate wegen Kriegsdienstverweigerung im Knast, danach auch mehrere Monate in Bonn, Dortmund, Rottenburg und Stammheim inhaftiert. Ich selber habe 40 Tage Ersatzfreiheitsstrafe abgesessen, wegen Blockaden der Pershing-II-Raketen in Mutlangen. Dafür wurde ich mit mehr als 400 anderen Aktivistinnen und Aktivisten rehabilitiert und bekam sogar Haftentschädigung. Der Gang durch die Gerichte gehört beim gewaltfreien zivilen Ungehorsam häufig dazu. Wir nutzen die Öffentlichkeit dort, um auf die Atomwaffen und die Bedrohung durch sie hinzuweisen, versuchen Gerichtsurteile zu erwirken, die endlich einmal die Rechtswidrigkeit der sogenannten nuklearen Teilhabe und der Atombomben bestätigen. Aber das wird noch einige Zeit dauern. Jetzt werden wir am Montag erst mal am Zaun buddeln und vielleicht die Start- und Landebahn der Tornados erreichen. Die Militärflüge werden an diesem Tag nicht stattfinden. Das ist ein Erfolg. Wenn an jedem Tag Menschen direkt am Zaun oder auf dem Gelände des Fliegerhorstes unterwegs wären, wäre die Bedrohung durch einen Atomkrieg von deutschem Boden aus gebannt.

Wie kann man Sie ansonsten unterstützen?

Wir laden Antimilitaristen ein, am Montag nach Büchel in die Eifel zu kommen. Man muss nicht buddeln, man kann auch einfach an einem Picknick vor dem Zaun teilnehmen. Oder eine Schaufel mitbringen und selber Hand anlegen.