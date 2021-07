Tage der Verwüstung

David Young/dpa Katastrophale Lage im nord­rhein-west­fä­lischen Erftstadt nach einem gewaltigen Erdrutsch am Freitag

Einstürzende Wohngebäude, überflutete Straßen, gewaltige Erdrutsche, die ganze Häuser förmlich verschlingen – Stand Freitag gibt es mehr als 100 Todesopfer, etliche Vermisste und 165.000 Menschen ohne Strom. Es sind beunruhigende Bilder und erschreckende Zahlen, die die Hochwasserkatastrophe im Westen der Republik mit sich bringt. Vor allem aber ist es eine eindrückliche Erinnerung daran, dass wir mitten in der Klimakrise stecken. Und die herrschende Klasse hat das nicht verstanden, ihr Motto lautet immer noch: »Nach uns die Sintflut«. Exemplarisch dafür steht der CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet, der in einem Interview mit dem WDR am Donnerstag auf die Frage, ob er nun seine Klimapolitik anpassen wolle, antwortete: »Entschuldigung, junge Frau. Weil jetzt ein solcher Tag ist, ändert man nicht die Politik.« Laschet bestreitet die Äußerung mittlerweile, kann aber auch nicht erklären, was er wirklich gesagt haben will.

Knapp 24 Stunden nach dieser Aussage kam es am Freitag in Erftstadt-Blessem südwestlich von Köln zu einem riesigen Erdrutsch. Häuser wurden unterspült und stürzten ein. »Es gibt Todesopfer«, teilte eine Sprecherin der Bezirksregierung Köln mit. Der zuständige Landrat des Rhein-Erft-Kreises, Frank Rock, sagte im Fernsehsender NTV, er habe noch keine konkrete Zahl über Todesopfer oder Vermisste. 50 Menschen seien mit Booten gerettet worden. Die Flut sei sehr schnell gekommen. Senken hätten binnen zehn Minuten unter Wasser gestanden. Es habe kaum Zeit gegeben, die Menschen zu warnen. »Es ist eine katastrophale Lage, wie wir sie hier noch nie hatten«, sagte Rock. Im wenige Kilometer entfernten Inden wird seit Donnerstag ein Kollege aus dem überfluteten Tagebau vermisst. RWE schrieb am Freitag mittag auf Twitter, man habe die stundenlange Suchaktion nun erfolglos abgebrochen.

Das Ausmaß der Verwüstung sei derzeit noch nicht zu ermitteln, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Freitag nach einer Sondersitzung des Landeskabinetts in Düsseldorf. Inzwischen seien schon 25 Städte und Kreise in NRW besonders vom Hochwasser betroffen. 19.000 Einsatzkräfte von Hilfsorganisationen hätten bereits 30.000 Einsätze bewältigt, die Polizei weitere 3.200. »Die Lage sei weiterhin schwierig« und »enorm gefährlich«, sagte Reul. Das Bundesverteidigungsministerium löste im Westen Deutschlands einen militärischen Katastrophenalarm aus, wie ein Sprecher am Freitag in Berlin bekanntgab.

David Young/dpa Geballte Naturgewalt: Zerstörte Autos in Erftstadt-Blessem am Freitag

Derweil demonstrierten in über 40 Städten der BRD Umweltschützer gegen »das Versagen der Bundesregierung und der großen Parteien«, wie ­Line Niedeggen, Sprecherin von »­Fridays for Future«, im Gespräch mit junge Welt erklärte. »Die Entscheidungsträger sind überfordert, das muss jetzt Konsequenzen haben.« Der Weg aus der Klimakrise könne nur solidarisch gestaltet werden – auch auf globaler Ebene, so Niedeggen weiter. »Wir dürfen Klimakatastrophen, egal, wo sie stattfinden, nicht als alltäglich betrachten. Es braucht zum Beispiel jetzt auch Solidarität mit Uganda, wo es gestern zu heftigen Überschwemmungen kam.«

Trotz »solcher Tage« zeigen Laschet und Co., dass sie kein Interesse an radikalem (also wirksamem) Klima- und Umweltschutz haben. Ihre Politik besteht vielmehr darin, Profit aus der Klimakrise zu schlagen – sei es mit »grünem Kapitalismus« oder sogenannten Kohleausstiegsgesetzen, mit denen Konzerne in Milliardenhöhe beschenkt werden.