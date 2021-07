Russland: Homoehen werden nicht anerkannt

Moskau. Der Kreml hat mit Nachdruck eine Anerkennung gleichgeschlechtlicher Ehen abgelehnt. Nach der russischen Verfassung sei das nicht zulässig, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge am Mittwoch. »Nein, es ist nicht nötig, hier einen Kompromiss zu suchen«, sagte er. Zuvor hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Strasbourg Russland verurteilt, weil es keine offizielle Anerkennung für gleichgeschlechtliche Paare zugelassen hat. Bei einer im vergangenen Jahr erfolgten Verfassungsänderung war festgeschrieben worden, dass eine Ehe nur zwischen Mann und Frau möglich sei. Homosexualität ist nicht verboten in Russland. (dpa/jW)