Plünderung im großen Stil

Reuters/Rogan Ward

Nachdem es in den vergangenen Tagen zu Plünderungen und Ausschreitungen gekommen ist, will Südafrikas Regierung nun weitere 25.000 Soldaten mobilisieren. Alle verfügbaren Reservisten erhielten einen Marschbefehl, hieß es in einer Erklärung der Armee vom späten Mittwoch abend. Verteidigungsministerin Nosiviwe Mapisa-Nqakula hatte am Mittwoch abend das Parlament über den geplanten Einsatz informiert, wie der TV-Sender ­eNCA berichtete. Bisher waren 5.000 Soldaten im Einsatz. Die Hafenstadt Durban und die sie umgebende Provinz KwaZulu-Natal sind besonders schwer von der Gewalt betroffen. In Durban wurde am Mittwoch unter anderem von hunderten Menschen ein Warenlager geplündert (siehe Foto), zu dem sie mit dem Auto vorgefahren waren. Begonnen hatten die Krawalle als Protest gegen die Inhaftierung von Expräsident Jacob Zuma, der am Mittwoch vergangener Woche eine 15monatige Haftstrafe antreten musste. (dpa/jW)