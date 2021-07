Renée Simonot gestorben

Die französische Schauspielerin Renée Simonot ist tot. Die Mutter von Catherine Deneuve starb im Alter von 109 Jahren bereits am Sonntag in Paris, wie die Familie am Donnerstag in der Zeitung Le Figaro mitteilte. 1918 gab sie ihr Debüt am Pariser Odéon-Theater und blieb dem Haus fast 30 Jahre lang treu. Außerdem arbeitete sie als Synchronsprecherin, ihre Stimme lieh sie unter anderem US-Stars wie Judy Garland und Esther ­Williams. (dpa/jW)