Ruhig blickt die Kamera

Jan Stürmann Ort der Folter: Das Gefängnisschiff Vernon C. Bain Correctional Center im East River, New York

Laura Poitras ist den Geheimdiensten der USA und Europas wahrscheinlich bekannter als dem hiesigen Kunstpublikum. Seitdem ihr das Whitney Museum in New York 2016 mit »Astro Noise« eine Einzelausstellung ausrichtete, wird die Arbeit US-Dokumentarfilmerin aber auch im Kunstbereich rezipiert. Ihr Werk behandelt Überwachungspolitik, Geheimdienste sowie die völkerrechtswidrigen Interventionskriege der USA und deren widerrechtliches Gefängnis auf Guantanamo. Nicht erst seit ihrem Film »Citizenfour« über Edward Snowden, für den Poitras zu Recht 2015 einen Oscar erhielt, ist die 1964 in Boston geborene Filmemacherin auf dem Radar der US-Geheimdienste. Bereits nach ihrem Film »My Country, My Country« (2006) über die Besetzung des Irak durch US-Truppen wurde sie nach ihrer Rückreise in die USA regelmäßig verhört – und auch ihr gesamtes Equipment samt Smartphone wurde mal beschlagnahmt. Zwecks Quellenschutz zog sie 2012 nach Berlin, wo sie aber vor Überwachung der Geheimdienste auch nicht sicher sein konnte. Mittlerweile lebt sie wieder in New York.

Der Neue Berliner Kunstverein (NBK) zeigt nun die erste Einzelausstellung – »Circles« – der Dokumentarfilmerin in Europa. Der Titel könnte mehrere Bedeutungen haben. Denn zum einen beobachtet Poitras Institutionen, deren staatliche Aufgabe es ist, politische Gegner zu überwachen, womit sich ein Kreis schlösse. Andererseits könnte der Titel auf den weltweiten Einsatz der Überwachungssoftware »Pegasus« durch staatliche Behörden verweisen, die die globale Verfolgung und das Hacken von Telefon- und Mailkonten ermöglicht.

Die dreiteilige Videoserie »Edgeland«, die Sean Vegezzi in Kooperation mit Laura Poitras 2021 drehte, widmet sich einer New Yorker Polizeieinheit und zwei Haftanstalten auf Rikers Island sowie dem in der ­Öffentlichkeit kaum bekannten Vernon C. Bain Correctional Center auf einem ausgedienten Schiff, das im East River vor der South Bronx ankert. Im März wurden Funksprüche zwischen dem dortigen Gefängnispersonal abgefangen, die grobe Menschenrechtsverletzungen bis hin zur Folter offenbaren. Mit der gehackten Kommunikation unterlegen die Filmemacher die Videobilder vom Schiff.

TARU (Technical Assistance Response Unit) heißt die auf einem umzäunten Gelände in Queens untergebrachte Einheit der New Yorker Polizei (NYPD), die mit der Überwachung von Protesten und Aktivisten und zuletzt mit der Beobachtung von »Black Live Matters« befasst ist. Sie kooperiert mit allen US-Behörden und sammelt fleißig Daten. Dabei kommen Abhörgeräte, Video- und Drohnenkameras, Software und sonstige technische Ausrüstung zum Einsatz. Vegezzi und Poitras drehen den Spieß um und machen die Einheit zum Ziel ihres Videos. Ruhig blickt die Kamera auf das direkt am East River gelegene Gebäude, zeigt den Fuhrpark mit Einsatzfahrzeugen, Antennenanlagen und Teleskopmasten. Durch ein Fenster ist eine einzelne Person zu sehen. Auf dem Parkplatz steigen Mitarbeiter aus Fahrzeugen, stehen rauchend oder telefonierend vor dem Gebäude. Der zehnminütige Film zeigt unspektakuläre Vorgänge aus mehreren Perspektiven und weckt dennoch ein Unbehagen, das in Poitras’ Film »Terror Contagion« (Terroransteckung) noch deutlicher formuliert wird. Darin befasst sie sich mit der ­Cyberwaffe »Pegasus«, die vom israelischen Technologieunternehmen NSO Group Technologies entwickelt wurde. Mit dieser Software wurden u. a. über eine Sicherheitslücke bei Whatsapp weltweit Aktivisten, Anwälte und Oppositionelle ausspioniert, Mail- und Telefonkontakte gehackt, Bewegungsprofile erstellt und ihr gesamtes berufliches und privates Netzwerk gescannt. Das betraf palästinensische Aktivisten in Gaza ebenso wie z. B. Politiker in Katalonien.

Das Technologieunternehmen hat »Pegasus« an viele Regierungen in Lateinamerika, im Nahen Osten und Europa verkauft. Auch der Geheimdienst Saudi-Arabiens hat diese Spyware bei dem in der Botschaft in der Türkei ermordeten Dschamal Chaschukdschi (englische Umschrift: Jamal Khashoggi) und seinem Umfeld eingesetzt. In dem 25minütigen Video berichten diverse Aktivisten aus unterschiedlichen Kontexten von ihren Erfahrungen und tauschen mit Poitras und Eyal Weizman von der britischen investigativen Künstlergruppe »Forensic Architecture« Erfahrungen mit und Forschungsergebnisse über NSO und »Pegasus« aus.

»Forensic Architecture« wurde weithin bekannt durch die Recherche zum Mord des NSU an Halit Yozgat in Kassel 2006, deren Ergebnisse multimedial auf der Documenta 14 im Jahr 2017 gezeigt wurden.

Die Cyberwaffenfirma NSO veröffentlichte Ende 2020 mit »Fleming« eine Covid-19-Warnsoftware, die angeblich keine persönlichen Daten speichert. »Forensic Architecture« wies jedoch das Gegenteil nach und fand heraus, dass sich mit »Fleming« Bewegungsprofile erstellen ließen und in Verbindung mit anderen Daten der Software Personen identifizierbar werden.

In einer Schlussszene von »Terror Contagion« beobachtet Poitras nächtliche Aktivitäten einer Polizeieinheit in New York und erlebt einen Flashback des Gefühls der Überwachung und Bedrohung ihrer Person während der Arbeiten an dem Film über Edward Snowden.