London: Aus für Verbrenner-Lkw ab 2040

London. Großbritannien will den Verkauf von mit Diesel- und Benzinmotoren betriebenen Lkw spätestens von 2040 an verbieten. Die Maßnahme ist Teil eines Regierungsvorhabens, um die Emissionen im Verkehr deutlich zu senken. Von 2035 an soll der Verkauf solcher Fahrzeuge mit einem Gewicht von 3,5 bis 26 Tonnen und spätestens von 2040 an der Verkauf von schwereren derartigen Lastwagen verboten werden, wie das Verkehrsministerium in London am Mittwoch mitteilte. Bereits im November 2020 hatte Premierminister Boris Johnson für 2030 ein Verkaufsverbot klassischer Diesel- und Benzinautos angekündigt. (dpa/jW)