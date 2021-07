Lückenlose Aufklärung im Hanau-Untersuchungsausschuss gefordert

Boris Roessler/dpa

Die Fraktion der Partei Die Linke im Hessischen Landtag forderte am Mittwoch lückenlose Aufklärung im Hanau-Untersuchungsausschuss:

Anlässlich der Konstituierung des Untersuchungsausschusses zum rassistischen Anschlag von Hanau (UNA 20/2) erklärt Saadet Sönmez, Obfrau der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag, im Hanau-Untersuchungsausschuss:

»Fast anderthalb Jahre ist es her, dass ein rassistischer Täter in Hanau neun Menschen mit Migrationsgeschichte, seine Mutter und anschließend sich selbst erschoss. Noch immer ist die Tat nicht lückenlos aufgeklärt, noch immer sind viele Fragen offen. So ist noch immer unklar, weshalb der Notruf in der Tatnacht nicht richtig funktionierte, obwohl das Problem jahrelang bekanntgewesen ist. Wie die Frankfurter Rundschau heute berichtete, wurde das hessische Innenministerium mindestens seit 2004 immer wieder über die kritische Situation in der Polizeistation Hanau 1 informiert. Es ist nicht begreiflich, wieso hier jahrelang nichts unternommen wurde. Diese und weitere Fragen müssen jetzt durch den Untersuchungsausschuss aufgearbeitet und Konsequenzen daraus gezogen werden.«

Nur dem unermüdlichen Einsatz von Journalistinnen und Journalisten sowie Familien und Angehörigen sei es zu verdanken, dass all diese Frage nun in einem Untersuchungsausschuss auf den Tisch kämen, so Sönmez weiter. Sie hätten recherchiert und kritische Fragen gestellt und somit immer wieder Druck erzeugt, ohne den der Untersuchungsausschuss niemals eingesetzt worden wäre.

»Wir haben jetzt die Chance, einen der schlimmsten rassistischen Terroranschläge in der Geschichte Hessens aufzuklären. Wir hoffen, dass alle demokratischen Fraktionen konstruktiv zur Aufklärung beitragen.«

Mitteilung der Familie Bejarano und des Auschwitz-Komitees zur Beerdigung von Esther Bejarano vom Mittwoch:

Am frühen Morgen des 10. Juli 2021 ist Esther Bejarano im Alter von 96 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit von uns gegangen. Sie war nicht allein, ihre Familie und ihre Freundinnen und Freunde waren in den letzten schweren Tagen bei ihr.

Wir trauern gemeinsam mit ihrer Familie um diese großartige, mutige und unerschütterliche Frau, Überlebende der Konzentrationslager Auschwitz und Ravensbrück, Antifaschistin, Vorsitzende des Auschwitz-Komitees und Ehrenpräsidentin der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, Sängerin, Zeugin der Zeit, die die Menschen liebte.

Heute wollen wir innehalten. Und schweigen und trauern. Um dann Esther Bejaranos Auftrag zu erfüllen: »Nie mehr schweigen, wenn Unrecht geschieht. Seid solidarisch! Helft einander! Achtet auf die Schwächsten! Bleibt mutig! Ich vertraue auf die Jugend, ich vertraue auf euch! Nie wieder Faschismus – nie wieder Krieg!«

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet statt am Sonntag, 18. Juli 2021, zwölf Uhr auf dem Jüdischen Friedhof Ohlsdorf in Hamburg, anschließend Beisetzung neben ihrem geliebten Ehemann Nissim Bejarano, der 1999 verstorben ist.

Trauerfeier: Sonntag, 18. Juli 2021, zwölf Uhr auf dem Jüdischen Friedhof Ohlsdorf, Ilandkoppel 68 in Hamburg-Ohlsdorf. Für Männer ist eine Kopfbedeckung obligatorisch. Anzahl der Sitzplätze ist begrenzt, die Trauerfeier wird in den Außenbereich übertragen. Es gelten die aktuellen Coronaregeln