Pakistan: Neun Tote nach Bombenanschlag

Islamabad. Im Norden Pakistans sind bei einer Explosion an einem Bus mindestens neun Menschen getötet worden. Der Bus war nahe der nördlichen Stadt Dasu auf eine am Straßenrand plazierte Bombe gefahren, hieß es aus Quellen bei Sicherheitskräften am Mittwoch. Demnach seien unter den Getöteten mindestens sieben chinesische Arbeiter eines Wasserkraftwerks und zwei pakistanische Sicherheitskräfte. Dutzende weitere Menschen seien bei dem Vorfall verletzt worden. An Bord des Busses sollen sich rund 30 Personen befunden haben, der Großteil davon chinesische Staatsbürger. Bisher bekannte sich niemand zu dem Anschlag. (dpa/jW)