Land unter

imago images/Kirchner-Media

Nach starken Regenfällen in der Nacht zu Mittwoch standen unter anderem in Hagen große Teile der Stadt unter Wasser. 76 Bewohner eines Altenheims mussten wegen einströmender Wassermassen evakuiert werden. Laut einem Sprecher der Stadt sei das Gebäude stark beschädigt und unbewohnbar geworden. Mehrere Menschen mussten aus ihren von Wassermassen eingeschlossenen Autos befreit werden. Eine Person wurde verschüttet und leicht verletzt. An Eltern wurde die Warnung herausgegeben, ihre Kinder nicht in Kitas zu schicken und auch Ferienbetreuungen nicht wahrzunehmen. (dpa/jW)