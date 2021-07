DJV: Merkel muss sich in USA für Assange einsetzen

Berlin. Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) appelliert an Kanzlerin Angela Merkel, sich bei US-Präsident Joseph Biden für Wikileaks-Gründer Julian Assange einzusetzen. Die CDU-Politikerin solle bei ihren Gesprächen am Donnerstag in Washington darauf hinwirken, dass die Anklagen gegen Assange fallengelassen werden.

Sollte der gesundheitlich schwer angeschlagene Assange von Großbritannien an die USA ausgeliefert werden, drohten ihm dort Gerichtsverfahren und Verurteilungen zu mehr als 100 Jahren Gefängnis, erinnerte der DJV in Berlin am Mittwoch in einer Mitteilung. Bereits am vergangenen Wochenende hatten rund 120 Politiker, Künstler und Journalisten an die Bundeskanzlerin appelliert, sich bei ihrem US-Besuch für die Freilassung von Assange zu engagieren. (dpa/jW)