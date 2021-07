China meldet Exportboom

Chinatopix/AP/dpa Chinas Industrie auf Hochtouren: Arbeiter beim Einbau von Tanks in einer Fabrikhalle in Nantong

China setzt erneut Maßstäbe der wirtschaftlichen Entwicklung: Das ohnehin auf Weltspitzenniveau befindliche Außenhandelsvolumen des Landes ist im Juni erneut deutlich gewachsen. Wie die Zollbehörde in Beijing am Dienstag mitteilte, legten die Ausfuhren der – je nach Zählweise größten (Berechnung des Bruttoinlandsproduktes, BIP, nach Kaufkraftparität PPP) bzw. zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt (Berechnung nominal in US-Dollar) im Vorjahresvergleich um 32,2 Prozent auf rund 281 Milliarden Dollar (273 Milliarden Euro) zu. Die Einfuhren stiegen sogar um 36,7 Prozent auf rund 230 Milliarden Dollar. Beide Zuwachsraten lagen nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa dabei über den Erwartungen von Experten.

Die fernöstliche Volksrepublik hat die Coronapandemie offenbar schon lange überwunden. Das lässt den Handel der »Fabrik der Welt« wieder enorm boomen. Die Wirtschaftsleistung (BIP) wuchs in den ersten drei Monaten um 18,3 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres. Die Wachstumszahlen für das zweite Quartal werden an diesem Donnerstag erwartet.

Die Regierung in Beijing setzt bei der Pandemieeindämmung auf eine Art »Null-Covid-Strategie«. Mit Ausgangssperren, Massentests, Kontaktverfolgung, Quarantäne und strengen Einreisebeschränkungen hat das Land das Infektionsgeschehen anscheinend weitgehend im Griff. Es gab seit dem vergangenen Sommer nur noch wenige, kleinere Ausbrüche, so dass sich die Wirtschaft und das Alltagsleben normalisieren konnten.

Auch bundesdeutsche Unternehmen profitierten im Juni weiter von der hohen Nachfrage aus der Volksrepublik. Der Beijinger Zollbehörde zufolge stiegen die Ausfuhren aus der BRD nach China im Vorjahresvergleich um 28,6 Prozent. Chinas Exporte nach Deutschland legten um 26,9 Prozent zu. Exporte aus der EU nach China wuchsen um 34,1 Prozent.

EU-Firmen hatten sich zuletzt immer optimistischer über ihre Wachstumsaussichten in dem führenden Industrieland geäußert. Laut einer im Juni veröffentlichten Umfrage der EU-Handelskammer profitierten die Unternehmen davon, dass China schneller als andere Weltregionen die Pandemie überwinden konnte und die Wirtschaft bereits im vergangenen Jahr wieder Fahrt aufgenommen hatte.

Nach dem rasanten Anstieg in den vergangenen Monaten geht die Zollbehörde davon aus, dass sich die Expansion des Außenhandels in der zweiten Jahreshälfte normalisieren und damit geringer ausfallen dürfte. Es bestünden zudem Unsicherheiten, wie sich die Pandemie rund um die Welt entwickeln werde. Für das Gesamtjahr gehe man jedoch dennoch von einem kräftigen Zuwachs beim Handel aus. (dpa/jW)