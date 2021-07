Solidarität mit der DKP

imago images/Bettina Strenske Bei Demonstrationen nicht wegzudenken: Mitglieder der DKP (hier beim Protest gegen das NRW-Versammlungsgesetz in Düsseldorf am 26.6.2021)

Die Antikapitalistische Linke (AKL) in der Partei Die Linke verlangt die Wahlzulassung der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP):

Der Bundeswahlleiter teilte am Donnerstag mit, dass u. a. der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) der Antritt bei den Bundestagswahlen dieses Jahr verwehrt bzw. ihr der Status der politischen Partei aberkannt werden soll. Begründet wurde das damit, dass die Partei ihre Rechenschaftsberichte in den vergangenen sechs Jahren immer verspätet eingereicht habe. Mit dieser absurden Begründung droht der DKP nun ein existentieller Schaden. Es ist ein kaltes Parteiverbot durch die Hintertür, die Aberkennung des Status als politische Partei mittels bürokratischer Winkelzüge.

Der Bundeswahlausschuss hat bei der Bestätigung der eingereichten Wahlunterlagen einen Ermessensspielraum, der hier sehr entlarvend nur gegen links ausgenutzt wurde. Um so bedenklicher ist es, dass die Vertreterin der Linken im Bundeswahlausschuss diesem Vorgehen auch noch zugestimmt hat. Dafür kann sich die AKL als Strömung der Linken nur entschuldigen: Das geschah nicht in unserem Namen.

Die AKL ist solidarisch mit der DKP und allen antifaschistischen, antikapitalistischen und sozialistischen Kräften in der Republik, die die herrschenden Klassenverhältnisse kritisieren und sich für den Aufbau von Gegenmacht und eine Veränderung gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse einsetzen. (...)

Der Druck der herrschenden Klasse und ihres Staates auf linke Kräfte wird immer stärker. Wir stellen uns solidarisch dagegen und werden diesem Vorgehen einen Riegel vorschieben! Wir sind solidarisch mit den betroffenen Organisationen und Verbänden und treten diesem Versuch eines kalten Parteiverbots durch die Hintertür entgegen.

Das Netzwerk Cuba e. V. protestierte am Montag gegen konterrevolutionäre Ausschreitungen auf Kuba und lädt zu einer Solidaritätskundgebung ein:

In offenbar koordinierter Form kam es in verschiedenen Orten Kubas, insbesondere in San Antonio de los Baños/Artemisa und Havanna, am vergangenen Sonntag zu öffentlichen Protesten gegen die sozialistische Regierung, der Versagen im Kampf gegen die Pandemie und die schlechte Versorgungslage vorgeworfen wurde. Zudem wurden Parolen nach Freiheit und zum Rücktritt der Regierung laut.

Der Präsident Kubas, Miguel Díaz-Canel, suchte unmittelbar das Gespräch mit den Bürger*innen in San Antonio de los Baños, gemeinsam mit weiteren Vertretern der Regierung und lokalen Funktionsträgern. Im Anschluss wandte er sich in einer sehr emotionalen Fernsehansprache an das kubanische Volk. Er unterschied dabei einerseits zwischen Bürgern, die gegenwärtig sehr unter den massiven Folgen der US-Blockade und Sanktionen, der Pandemie und entsprechenden Restriktionen sowie der schwierigen Versorgungslage aufgrund des extremen Devisenmangels leiden. Andererseits warnte er vor denjenigen, die versuchten, diesen Unmut zu nutzen, um Chaos und soziale Unruhen zu erzeugen, um damit einen von seiten der US-Behörden angestachelten Regimewechsel zu provozieren. (...)

Wegen dieser aktuellen Informationen und Desinformationen über bzw. gegen Kuba laden wir ein zu einer Solidaritätskundgebung am Mittwoch, den 14. Juli, ab 13.30 Uhr vor der kubanischen Botschaft in Berlin, Stavanger Str. 20 (nahe U-Bahnhof Vinetastraße oder S-Bahnhof Schönhauser Allee)