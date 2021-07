Klassen unter Berufsanfängern

imago/blickwinkel Den Lehrberuf als Bäcker muss man sich als Jobneuling leisten können

Wer Bäckerin oder Friseur werden will, muss mit wenig Geld über die Runden kommen. Auszubildende auf dem Bau, bei einer Bank oder in den Pflegeberufen stehen oft besser da. Eine Auswertung der Ausbildungsvergütungen in 20 Branchen, die das Tarifarchiv des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftlichen Hans-Böckler-Stiftung am Dienstag vorgelegt hat, ergab eine große Spannbreite. So erhalten laut Mitteilung der Stiftung Auszubildende im thüringischen Friseurhandwerk im ersten Ausbildungsjahr lediglich 325 Euro pro Monat, Auszubildende im westdeutschen Bauhauptgewerbe im vierten Ausbildungsjahr dagegen bis zu 1.580 Euro – also fast das Fünffache.

»Die großen Unterschiede haben vor allem etwas mit der unterschiedlichen Verhandlungsposition der Gewerkschaften zu tun«, wird der Leiter des WSI-Tarifarchivs, Thorsten Schulten, in der WSI-Mitteilung zitiert. Mittlerweile komme hinzu, dass in vielen Branchen »ein zunehmender Fachkräftemangel den Anpassungsdruck in Richtung auf bessere Ausbildungsbedingungen erhöht«, so Schulten.

Die Unterschiede bei den tarifvertraglichen Vergütungen zeigten sich bereits im ersten Ausbildungsjahr. In sechs der 20 untersuchten Tarifbranchen lägen sie oberhalb von 1.000 Euro pro Monat, so im öffentlichen Dienst, im Versicherungsgewerbe, dem Bankgewerbe und bei der Deutschen Bahn AG. In zehn der untersuchten 20 Tarifbranchen betragen die Ausbildungsvergütungen im ersten Jahr zwischen 700 und 1.000 Euro, im Bauhauptgewerbe, der Druckindustrie oder im Einzelhandel etwa. Die geringsten Vergütungen werden laut Auswertung im Bäckerhandwerk (645 Euro), in der Floristik (634 Euro in West- und 425 Euro in Ostdeutschland) und im Friseurhandwerk (575 Euro in Nordrhein-Westfalen und 325 Euro in Thüringen) gezahlt.

Etwas überraschend ist folgendes: Die höchste Ausbildungsvergütung wird in den Pflegeberufen gezahlt – nämlich aktuell 1.166 Euro (öffentlicher Dienst: Bund und Gemeinden) respektive 1.161 Euro (öffentlicher Dienst: Länder). Die Tarifvertragsparteien hätten »auf den akuten Fachkräftemangel in diesem Bereich reagiert«, heißt es in der Mitteilung. Allerdings gelten die genannten Vergütungen verbindlich nur für öffentliche Einrichtungen. In privaten Pflegeeinrichtungen ohne Tarifvertrag könne die Ausbildungsvergütung deutlich geringer ausfallen.

In lediglich sieben der vom WSI untersuchten Tarifbranchen existieren bundesweit einheitliche Ausbildungsvergütungen. In 13 Tarifbranchen bestehen nach wie vor Unterschiede im Niveau des Lehrgelds zwischen den west- und den ostdeutschen Tarifgebieten. In Branchen wie dem Friseurgewerbe oder der Floristik machen die Unterschiede zwischen Ost und West nach wie vor mehr als 200 Euro pro Monat aus. Das heißt, es gebe eine Reihe von Branchen »mit sehr niedrigen Ausbildungsvergütungen«, sagte Schulten. Nach der Coronakrise bestehe gerade dort die Gefahr, »dass sich über kurz oder lang nicht mehr genügend junge Leute für eine Ausbildung interessieren und sich der Fachkräftemangel immer weiter verschärft«.

Für Jutta Krellmann, Sprecherin für Mitbestimmung und Arbeit der Bundestagsfraktion von Die Linke, steht außer Frage, dass Auszubildende besser bezahlt werden müssen. »Warum sollen Jugendliche eine Ausbildung in Berufen beginnen, in denen sie heute Vergütungen bekommen, von denen man nicht leben kann?« fragte sie am Dienstag im jW-Gespräch. Wenn Unternehmer Fachkräftemangel verhindern wollten, müssten sie Löhne und die Vergütung von Auszubildenden attraktiv gestalten. »Dazu müssen Auszubildende im Betrieb gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen für gute Löhne und gute Ausbildungsbedingungen streiten«, sagte Krellmann. Wo das keinen Erfolg habe, brauche es eine Mindestausbildungsvergütung. Die Linke-Politikerin plädierte zudem für eine Umlagefinanzierung, die Betriebe in die Pflicht nehme. »Unternehmer dürfen sich nicht aus ihrer Verantwortung stehlen. Deshalb muss gelten: Wer nicht ausbildet, muss zahlen!« betonte sie.