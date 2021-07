Beirat von Ministerium will Presse »disziplinieren«

Berlin. Das Beratungsgremium »Beirat Junge Digitale Wirtschaft« des Bundeswirtschaftsministeriums hat in einem Positionspapier eine »Disziplinierung der Presse zu sachlicher, richtiger und vollständiger Information« bei der Berichterstattung zu Börsengängen von Startup-Unternehmen aus der BRD gefordert. Nach einem Bericht im Handelsblatt und deutlicher Kritik wurde das Papier am Dienstag von der Internetseite des Ministeriums gelöscht. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) distanzierte sich am Dienstag von den Äußerungen des Gremiums, ein Mitglied des Beirats ist mittlerweile zurückgetreten. (dpa/jW)