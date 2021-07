Berliner Theater um Nawalny

Mstyslav Chernov/AP/dpa Alle Augen auf Alexej Nawalny: Der russische Oppositionelle, umringt von Journalisten in einem Flieger am Flughafen Schönefeld in Berlin (17.1.2021)

Russland wirft der Bundesregierung vor, den Fall der Vergiftung des Oppositionellen Alexej Nawalny zumindest teilweise inszeniert zu haben. Sie habe bereits eine Untersuchungsgruppe der Internationalen Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) angefordert, als über die Intoxikation Nawalnys noch nichts bekannt gewesen sei – und sie verweigere der russischen Staatsanwaltschaft bis heute jede Rechtshilfe in der Sache.

Die Vorwürfe beruhen auf Berichten russischer Diplomaten bei der OPCW. Ihnen waren im vergangene Woche erörterten Jahresbericht der Organisation für 2020 Unstimmigkeiten im Zeitablauf des Nawalny-Falls aufgefallen. Wie die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Sonnabend auf ihrem Telegram-Kanal schrieb, enthielt der Bericht in Punkt 1.41 die Aussage, am 20. August 2020 habe die OPCW auf Bitten Berlins eine Expertengruppe nach Deutschland geschickt, um den Verdacht der Vergiftung eines russischen Staatsbürgers mit einem Kampfgas zu klären. Der 20. August war das Datum, an dem bei Nawalny die ersten Symptome auftraten.

Nach Einschätzung Sacharowas konnte die Bundesregierung zu diesem Zeitpunkt – als auch noch nicht entschieden war, ob Nawalny zur Behandlung nach Berlin überführt werden würde – noch gar nicht wissen, wo­rauf diese Symptome beruhten. Überdies sei es bei der OPCW nicht üblich, Unterstützungsmissionen so kurzfristig in Marsch zu setzen. Es liege also der dringende Verdacht vor, dass der »Zwischenfall« arrangiert worden sei.

Im Nachgang zu Sacharowa warf der Duma-Abgeordnete Wassili Piskarjow der Bundesregierung vor, 13 Anfragen der russischen Staatsanwaltschaft nach Ermittlungsergebnissen im Fall Nawalny ignoriert zu haben. Dies sei auffällig, weil im Jahre 2020 mehr als 100 andere Rechtshilfeersuchen innerhalb der üblichen Fristen beantwortet worden seien. Auch Anfragen der Staatsduma an das Präsidium des Bundestages seien nur ausweichend beantwortet worden.

Sacharowa brachte noch weitere Details zur Bekräftigung ihrer These vor: So habe der Generalsekretär des für solche Unterstützungsmissionen zuständigen Technischen Sekretariats der OPCW kein Wort herausgebracht, als ihn russische Diplomaten gefragt hätten, ob eine so rasche Abordnung der Delegation üblich oder möglich sei. Die deutsche Vertreterin in der Runde habe die Unstimmigkeit hastig als Druckfehler dargestellt. Aber Bundeskanzlerin Angela Merkel und Präsident Emmanuel Macron hätten am 20. August offiziell die Bereitschaft Deutschlands und Frankreichs erklärt, Nawalny zu behandeln. Dies war am Abend.

Um die Widersprüche aufzuklären, wird es nötig sein, die Chronologie genau zu rekonstruieren. Der Abflug Nawalnys von Tomsk war um acht Uhr Ortszeit – das entspricht vier Uhr deutscher Zeit –, die Notlandung des Flugzeugs in Omsk um neun beziehungsweise fünf Uhr deutscher Zeit, der Behandlungsbeginn dürfte spätestens um zehn beziehungsweise sechs Uhr gewesen sein. Selbst wenn das Auswärtige Amt schon zu dieser frühen Stunde von den Vorfällen erfahren haben sollte, wäre es erstaunlich, wenn eine Organisation wie die in Den Haag ansässige OPCW vor Bürobeginn mitteleuropäischer Zeit von dem Vorgang Kenntnis erhalten hätte.

Die offizielle deutsche Darstellung lautet, dass die OPCW-Spezialisten erst am 4. September 2020 in Berlin eingetroffen seien. Eine Anfrage der jungen Welt beim Auswärtigen Amt zur Klärung dieser und anderer Fragen blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Es hieß lediglich, die Vorwürfe seien der Bundesregierung bekannt.