»Ein Anschlag auf finanzielle Basis der DKP«

imago images/Stefan Zeitz DKP-Unterstützer am Rande des Ostermarsches in Berlin (3.4.2021)

Am Donnerstag teilte der Bundeswahlausschuss mit, dass die DKP nicht zur Bundestagswahl im September antreten könne, da sie ihre Rechtsstellung als Partei verloren habe. Der Vorwurf: In den vergangenen sechs Jahren habe sie ihre Rechenschaftsberichte nicht fristgerecht eingereicht. Sie haben angekündigt, gegen diese Entscheidung Beschwerde einzulegen. Wie ist der Stand?

Wir hatten vier Kalendertage Zeit, um eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht einzureichen. Das ist am Montag fristgerecht geschehen. Nun muss Karlsruhe entscheiden, ob der aus unserer Sicht irreguläre Beschluss des Bundeswahlleiters zurückgewiesen wird.

Wie lange hat das Gericht dafür nun Zeit?

Durch das Einlegen unserer Beschwerde ist unser Parteistatus bis zum 29. Juli gesichert. Bis zu diesem Datum wird das Bundesverfassungsgericht voraussichtlich sein Urteil fällen.

Was genau ist Bestandteil der Rechenschaftsberichte, die Ihre Partei zu spät eingereicht haben soll?

Darin ist die gesamte Buchführung einer Partei aufgelistet, in unserem Fall auch die aller Kreisorganisationen und Bezirksverbände. Für uns als kleine Partei mit entsprechend überschaubarem hauptamtlichen Apparat ist es nicht einfach, für insgesamt 80 Organisationen die Buchhaltung innerhalb eines Berichtes zusammenzuführen, der dann auch noch von einem Wirtschaftsprüfer testiert werden muss. Das dauert seine Zeit.

Zudem muss man wissen, dass das Parteiengesetz vor einigen Jahren verschärft worden ist. Mittlerweile kann eine Partei ihren Status als solche verlieren, wenn sie sechs Jahre keinen Rechenschaftsbericht abgegeben hat. Das ist bei der DKP aber nicht der Fall. Bis zum Jahr 2017 wurde jeweils der Bericht eingereicht, der für 2018 ist derzeit in Arbeit. Der Bundeswahlleiter legt diese Vorgabe nun so aus, dass ein verspätetes Abgeben bedeuten soll, dass es gar keinen Bericht gibt. Außerdem: Laut der Übergangsbestimmung im Zuge der erwähnten Gesetzesänderung begann die Sechsjahresfrist 2015. Demnach kann es noch gar keine sechs Rechenschaftsberichte für die darauffolgenden Jahre gegeben haben.

Kam die Entscheidung des Bundeswahlleiters für Sie überraschend?

Ja, vollkommen. Seit April 2020, als wir unsere Teilnahme an der diesjährigen Bundestagswahl angezeigt haben, stehen wir in Kontakt mit dem Bundeswahlleiter. Man teilte uns mit, dass alle Voraussetzungen erfüllt sind. Später bekamen wir den Hinweis auf den Paragraphen über die Rechenschaftsberichte. Als wir diesbezüglich beim Bundeswahlleiter nachfragten, verwies der uns an den Bundestagspräsidenten, bei dem man offiziell die Berichte abgeben muss. Dort gab man uns keine Antwort – man hat uns letztlich hingehalten. Das zeigt aus unserer Sicht, dass es sich hierbei um einen politisch motivierten Vorgang handelt.

Dass Antikommunismus in diesem Staat einen festen Platz hat, ist nicht neu. Wieso aber sollte Ihrer Meinung nach nun dieser Weg gewählt worden sein, um der DKP zu schaden? Bei der Bundestagswahl 2017 erhielt Ihre Partei gut 11.700 Stimmen, was einem rechnerischen Anteil von 0,0 Prozent entspricht.

Hier muss ich Selbstkritik üben: Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass man uns im Hinblick auf die Wahl so ernst nimmt. Es geht bei dieser Sache allerdings um mehr als um die Teilnahme an der Bundestagswahl. Der Verlust des Parteistatus bedeutet zweierlei: dass man wie jeder beliebige Verein durch eine Entscheidung des Bundesinnenministers verboten werden kann und dass Mitgliedern wie Spendern keine Bescheinigung mehr ausgestellt werden kann, durch die deren Zahlungen von der Steuer abgesetzt werden können. Gerade letzteres stellt einen Anschlag auf die finanzielle Basis der DKP dar.

Wer hat sich mit Ihnen nach Bekanntwerden der aktuellen Geschehnisse solidarisiert?

International haben sich über 30 kommunistische und Arbeiterparteien mit uns solidarisiert. Auch national haben uns viele positive Reaktionen erreicht, etwa von Bundestagsabgeordneten von Die Linke. Mich freut, dass nun offenbar in dieser Partei über den eklatanten Bruch jedweder Solidarität diskutiert wird, den das Mitstimmen der Linken-Vertreterin im Bundeswahlausschuss für das Verfahren des Bundeswahlleiters bedeutet. Wir erwarten, dass sich hier die Parteispitze noch klar positioniert.