Eine eigene Zeitlosigkeit

Wo sind all die Jahre hin? Wer erinnert sich noch an die Jahre zu Beginn der Jahrtausendwende? Zwei Flugzeuge flogen in einen Doppelturm in New York, die »New Economy« kam und ging, sogenannte The-Bands eröffneten eine thematisch dünne, aber ziemlich lange Renaissance von Indierock, und aus Norwegen kamen zwei Schlaumeier in Norwegerpullis auf die Idee, bedächtige Musik mit Säuselgesang und luftigen Akustikgitarren zu machen, und die Musikpresse, die damals noch existierte, kam auf die Idee, eine Bewegung auszurufen: Quiet is the New Loud.

So hieß dann auch die Debütplatte unserer beiden Kings of Convenience, die ein bis fünf Sommer und Winter lang aus keinem Café im damals noch hippen Prenzlauer Berg wegzudenken war (das war kurz vor dem Babyboom). Die Könige der Gemütlichkeit, die den neuesten Folk erfunden hatten, Einzug der klanglichen Schwedenmöbel, eine Art Manufactum-Musik für die ehemalige Boheme, die sich auf dem Rückzug ins Private befand: Das war so ungefähr der Kontext.

Was folgte, waren Hartz IV und der Untergang der Regierung Schröder, die »Neue Armut Mitte« und der fortlaufende Siegeszug des sicherheitsversessenen Neoliberalismus. Erlend Øye, der Offensivere der beiden Barden, zog nach Berlin und erfand eine Art Übungsraumdisko mit The Whitest Boy Alive, während Mitstreiter Eirik Glambek Bøe in Norwegen blieb und, nach den bezeichnend betitelten Platten »Riot on an Empty Street« (2004) und »Declaration of Dependence« (2009), Bücher schrieb.

Jetzt ist 2021, Corona geht ins zweite Jahr, die Kings of Convenience sind zurück. »Peace or Love« heißt ihre Platte diesmal; auf dem Cover spielen Mann und Frau eine Partie Schach. Frieden ist nicht gleich Liebe, so die Aussage, die eher konterkarierend zur immer noch sehr gefälligen, ruhigen Musik steht. Besonders originell ist das nicht, aber Originalität ist eh nicht unbedingt das Thema dieses Jahrhunderts. »­Peace or Love«: Man erinnert sich an das sehr eindrückliche Cover des Debüts – Øye blickt allein, aber selbstbewusst in die Kamera, während Bøe mit seiner Freundin kuschelt, die ihrerseits ihre Beine gut im Bild plaziert hat. Ein Bild, das heutzutage nicht ohne Kritik durchgehen würde, wegen der Frau als Zierde.

Musikalisch ist das, was die beiden Norweger machen, immer noch sehr süffig, es klingt nach Liebeständelei auf Flokatis vor Kaminfeuern, gespickt mit der einen oder anderen textlichen Gemeinheit. »Rocky Trail« swingt daher wie eine schöne Nummer, die Simon & Garfunkel so nie aufgenommen haben. Und das nicht, weil die Melancholie fehlt: Melancholie können die Kings of C. auch, nur legt sie bei ihnen mehr Wert auf Äußerlichkeit. »Angel« oder »Love is a Lonely Thing« (ein Duett mit der Kanadierin Feist, die sich hier von ungewohnt zerbrechlicher Seite präsentiert; auch in »Catholic Country« singt sie gewinnbringend mit) zeigen an, dass die ganze Quiet-is-the-New-Loud-Idee von damals nicht viel anderes war als der Versuch eines neuen Bossanovas; Øye und Bøe wären auch nicht denkbar ohne Gatz, Jobim und Gilberto. Bleibt die Frage, ob die Kings of Convenience die Dirty Projectors hören oder umgekehrt; wobei letztere neben dem neuen Bossa auch auf Studio, Laptop, Tricksounds und Beats setzen und erstere darauf fast gänzlich verzichten.

Mittlerweile lebt Øye in Sizilien und nimmt solo gern Musik auf, die nach italienischem Schlager klingt, während er an einem Tinnitus leidet. Auf »Peace or Love« hört man von diesen Einflüssen nur in homöopathischen Dosen etwas. Messina ist nicht das neue Berlin (obwohl, so eine schlechte Idee wäre es nicht – klammert man das Klima mal aus). Um Moden und Fortschritt, zwei Dinge, die früher einmal im Pop nicht weit voneinander entfernt waren, ist es der Band nie gegangen. Eher um eine eigene Zeitlosigkeit, einer Soundidee, der es fast egal ist, in welchem Jahr sie entstand.

Doch heißt das alles nicht, dass die Kings of Convenience schlechte Musik machen. Im Gegenteil. Das ist bis ins Detail perfekt ausgeklügelt und geschmackssicher, ist emotional gut austariert und hält die Waage zwischen kommerzieller Betulichkeit und dem etwas anderen Blick auf und Zugang zu eine(r) kalte(n), schnelle(n) Welt. Probier’s mal mit Gemütlichkeit, sagt diese Musik. Sie sieht gut aus, und es sitzt sich auch gut darin.