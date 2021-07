Ein Roman für Maaßen

imago images/Rüdiger Wölk Weshalb die Meinung offen sagen, wenn man auch einen schlechten Roman schreiben kann?

Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur »Tagesschau«. Am Mikrofon Constantin Schreiber: »›Den Kapitalismus überwinden, das ist eine Maxime aus unserem Wahlprogramm‹, erklärte die Kanzlerkandidatin Sabah Hussein heute auf dem Unternehmertag in Düsseldorf. Konkret heiße das, erläuterte Hussein, von der Richtschnur auszugehen: ›Was braucht man wirklich? Braucht man ein Auto? Braucht man ein Einzelzimmer im Krankenhaus? Braucht man die erste Klasse im Zug? Die Frage soll uns helfen, uns auf das zu besinnen, was wirklich notwendig ist.‹«

Das ist aus dem Roman »Die Kandidatin« von »Tagesschau«-Moderator Constantin Schreiber.

Und dies stammt vom Bundestagskandidaten Hans-Georg Maaßen (CDU), dem vorletzten Chef des Schutzes unserer Verfassung:

»Wenn man sieht, dass es da auch Verbindungen gibt zwischen der ›Tagesschau‹ oder zwischen Personen, die für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und ›Tagesschau‹ arbeiten, und der linken und linksextremen Szene – dann wäre das wirklich auch eine Untersuchung wert, dass auch die Biografie von einigen Redakteuren mal auf den Prüfstand gestellt wird, ob diese Leute die charakterliche Eigenschaft haben, … die ›Tagesschau‹ durch Redaktion zu begleiten.«

Maaßen fordert also Gesinnungsüberprüfung bei NDR-Journalisten und »Tagesschau«-Mitarbeitern, wie kam der Exverfassungsschutzpräsident auf diese Idee? Er muss »Die Kandidatin« des »Tagesschau«-Moderators Constantin Schreiber (NDR) gelesen haben. Dort hat die kommende Kanzlerin die »Peinliche Analyse« eingeführt. Die soll künftige Unimitarbeiter überprüfen. Alle digitalen Daten der Bewerber werden auf die »politische Ausrichtung« hin analysiert, um »Faschisten« von der Universität fernzuhalten. Es sei – so der Verlag Hoffmann und Campe – ein »kühner Roman von politischer Sprengkraft und visionärer Relevanz« dieses Bestsellerautors der NDR-»Tagesschau«. Ein zur Hollywood-Verfilmung geeignetes Buch über die in allen deutschen Verfassungsschutzämtern geltende Totalitarismustheorie.

Denn in Schreibers Deutschland um 2050 ist die »Mitte« verlorengegangen. Es gibt nur noch die beiden Enden des verfassungsschutztheoretischen Hufeisens. Im Restosten eine »national-sozialistisch« orientierte Rechte mit Zentrum in Neugotenhafen, und im Westen eine Linke unter dem Oberbefehl der Flüchtlingstocher Sabah Hussein, deren Eltern aus Syrien in den Libanon und 2015 in unser Land kamen und die nun als Kanzlerkandidatin antritt.

Jeder muss in diesem »umgevolkten« Deutschland einen Eintrag im Personalausweis führen, ob »sie oder er weiß, schwarz, Muslima, homo- oder transsexuell ist, ob sie einen Hijab trägt oder ob sie oder er auf andere Weise divers ist«. Das sieht das »Gesetz zur Vielfaltsförderung« vor (ein Pendant zu den Nürnberger »Rassengesetzen« und gleichzeitig das Gegenteil). Mit bedauerlichen Fällen von Missbrauch: Fälle wurden bekannt, in denen sich Menschen falsch registriert hatten, um sich Vorteile zu sichern: »Ein Mann hat sich als transsexuell ausgegeben, ist dies nach Aussage seiner Freunde aber gar nicht. Mehrere haben behauptet, schwarz zu sein, waren aber erkennbar weißer Hautfarbe.« Der Gipfel der erstrebten Diversität ist zweifellos der Skandal um Stefan Fritz, den Schreiber im Roman enthüllt: »Der Schauspieler, der für eine Rolle abgelehnt wurde, weil er weiß ist, und sich darauf den Fuß abgesägt hat. Danach verlangte er, berücksichtigt zu werden, weil er behindert sei.«

Ähnlich die Sprachregelungen: Die junge Kandidatin trägt Hijab. Wer versehentlich »Kopftuch« sagt wie ihr Gegenkandidat, hat schon verloren. Das »K-Wort« ist ein Vergehen. Dazu kommt die »Weißensteuer« samt Verlust des Wahlrechts ab 70.

Doch kurz vor der Wahl wird die Kanzlerkandidatin Hussein bei einem Attentat verletzt. Sie liegt im Koma. Ein Protestzug schiebt sich auf der Straße Unter den Linden bis zum Stadtschloss an der Spree. Dort ist eine Bühne aufgebaut: »Regenbogenfahnen, Flaggen mit türkischem Halbmond. Die Ansagerin: ›Wir alle sind vereint. Gegen Nazis, gegen rechts.‹«

Die Ansagerin kündigt eine »echte Powerfrau« an. »Sie hat eine echte Message für euch! Ich sage nur: Allahu Akbar: Hier ist – Yasemin Brutal!«

Die greift zum Mikrophon und singt unter »frenetische(m) Jubel«:

»Du Kartoffel, du weiße,

Willst mich anmachen?

Du bist scheiße, ah,

Ich lass mich nicht ankacken

Von Rassisten und Nazis,

Damit das klar ist, ah,

Ich scheiße auf Hegel und Schiller …«

Der Mann von der »Tagesschau« hat maaßengerechte Lyrik und Prosa verfasst, sein unaufhaltsamer Aufstieg in der Hierarchie des ARD-Flaggschiffs wird deren Ruf auch bei den Schützern unserer Verfassung retten.