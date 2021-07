»Anatole Dolgoff: Links der Linken«. Lesung und Buchvorstellung des gleichnamigen Buchs (Verlag Graswurzelrevolution, 2021) durch Lou Marin. In den USA gibt es neben der reaktionären, Trump unterstützenden Arbeitergewerkschaft AFL-CIO die anarchistisch-unionistische Gewerkschaft der Industrial Workers of the World (IWW) mit ihren weltweit vertretenen Sektionen. Das von seinem Sohn über Sam Dolgoff (1902–1990) geschriebene Buch ist eine Biographie eines der wichtigsten und aktivsten IWW-Aktivisten und zugleich eine Bilanz der Arbeitskämpfe in den USA. Heute, 20 Uhr, Berlin, Schwarze Risse, Gneisenaustr. 2a. Veranstalter: Schwarze Risse

»Kein Burnout, wenn die Welt brennt«. Onlinediskussion. Aktivismus kann anstrengend sein. Langfristig geht das an die Substanz und trägt dazu bei, dass Menschen irgendwann gar nicht mehr politisch aktiv sind. Wie kann man politische Arbeit so gestalten, dass Menschen langfristig motiviert werden und dabeibleiben können? Donnerstag, 8.7., 19 Uhr, Info/Link: tkkg.noblogs.org

»Verfassungsschutz gegen Antifaschismus«. Vortrag und Diskussion. Cornelia Kerth (Bundesvorsitzende der VVN-BdA) spricht über die aktuellen Versuche, Antifaschismus zu delegitimieren und über das Steuerrecht anzugreifen. Freitag, 9.7., 19 Uhr, Hybridveranstaltung, Offene Arbeit Erfurt, Allerheiligenstr. 9, oder Onlineteilnahme: radi.arranca.de. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung u. a.

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.