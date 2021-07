DKP-Vorsitzender Köbele: KPCh weckt Hoffnung auf Weltfrieden und Fortschritt

Christian Ditsch Der DKP-Vorsitzende Patrik Koebele am 9. Januar 2016 auf der Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz in Berlin

Der Vorsitzende der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP), Patrik Köbele, äußerte sich gegenüber Xinhua zur Politik der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh):

Durch die Verringerung der Armut, Umweltschutz und den Widerstand gegen Ausbeutung habe das von der KPCh geführte China in den letzten Jahrzehnten wichtige Beiträge zur Weltwirtschaft geleistet, sagte Köbele kürzlich in einem Interview mit Xinhua.

Der DKP-Vorsitzende ist bereits viele Male nach China gereist. Das Land hat sich laut Köbele bewundernswerterweise von einer der ärmsten und schwächsten Nationen der Welt zu einem wohlhabenden und starken sozialistischen Land entwickelt.

»Mit einem festen Glauben an den Marxismus hat die KPCh eine Politik entworfen, die für ihre eigenen nationalen Bedingungen geeignet ist, das Wirtschaftswachstum gestärkt und Millionen von Menschen aus der Armut geholt« habe, sagte Köbele.

Seiner Meinung nach stellen einige westliche Länder China heutzutage nicht nur als angebliche Bedrohung dar, weil China ein sozialistisches System hat, sondern auch, weil sie einem System, das so gut funktioniert und anders ist als ihr eigenes, feindlich gegenüberstehen.

Einige westliche Länder sind damit beschäftigt, Verschwörungstheorien auszuhecken und zu verbreiten, um China zu untergraben, während China die globalen Bemühungen zur Bewältigung der Krise vorantreibt, stellte Köbele mit Bezug auf die anhaltende Covid-19-Pandemie fest.

»Die von der KPCh geführte Regierung hat dieser Art von Unterdrückung nicht nachgegeben und eine überragende Flexibilität gezeigt«, sagte Köbele.

Das Bündnis »Gemeinsam gegen die Tierindustrie« startete am Dienstag ein Eilverfahren für das Recht auf Versammlungsfreiheit:

Das Bündnis »Gemeinsam gegen die Tierindustrie« ruft vom 12. bis 17. Juli 2021 zu einem Aktionscamp im Landkreis Vechta auf. Der Landkreis hat die Protestveranstaltung kurz vor dem geplanten Beginn verboten, da sie nicht vom Versammlungsrecht gedeckt sei. Zuvor hatten die Behörden wochenlang eine Bestätigung der angemeldeten Versammlung hinausgezögert und sämtliche Campflächen abgelehnt. »Gemeinsam gegen die Tierindustrie« wertet dieses Vorgehen als massiven Eingriff in das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit. Der Anmelder der Versammlung hat Klage im Eilverfahren beim Verwaltungsgericht Oldenburg eingereicht. (…)

In der Vergangenheit hat es immer wieder behördliche Versuche gegeben, Klimacamps und ähnliche Protestveranstaltungen zu verhindern – meist erfolglos. Erst am Freitag entschied das Verwaltungsgericht Oldenburg, dass das Protestcamp gegen den Ausbau der A 20 in Westerstede samt Veranstaltungs- und Übernachtungszelten vom Versammlungsgesetz gedeckt sei (Az.: 4 B 2325/21). (…)

Für den Zeitraum 12. bis 17. Juli hat »Gemeinsam gegen die Tierindustrie« zusätzlich zu dem Protestcamp eine Massenaktion gegen den Geflügelkonzern PHW (Wiesenhof) in Rechterfeld angekündigt. Der Großraum Vechta ist ein Ballungsraum der deutschen Tierindustrie, der von Schlachtkonzernen, Futtermittelwerken, Mastanlagen und Fleischverarbeitungsbetrieben geprägt ist. (…)