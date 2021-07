Krieg ohne Ausweg

REUTERS/Vasily Fedosenko/File Photo Schwarzer Rauch in der Ferne: Soldaten der Nordallianz (bei Al-Khanum, 1.11.2001)

Die Bundesregierung plant weitere Abschiebungen nach Afghanistan, obwohl zwischen den Taliban und Regierungstruppen die schwersten Kämpfe seit langem wüten. In der Nacht zu Montag flohen dabei mehr als 1.000 afghanische Soldaten vor den Taliban gen Norden über die Grenze nach Tadschikistan. Daraufhin hat der tadschikische Präsident Emomali Rachmon die Mobilisierung von 20.000 Reservisten angeordnet, die den Schutz der tadschikisch-afghanischen Grenze gewährleisten sollen, wie Duschanbe am Montag abend mitteilte. Russland, das in Tadschikistan Streitkräfte stationiert hat, stellte Hilfe in Aussicht.

Am Wochenende verzeichneten die Taliban in Nordafghanistan bedeutende Gebietsgewinne und eroberten die Provinzen Badachschan und Tachar fast vollständig, wie AFP berichtete. Die Einnahme weiter Teile beider Provinzen bedeutet für die afghanischen Streitkräfte eine dramatische Niederlage von hoher symbolischer Bedeutung – galten Badachschan und Tachar während des blutigen Bürgerkriegs in den 1990er Jahren als zentrale Bollwerke der gegen die Taliban agierenden Nordallianz.

Die letzten Bundeswehr-Soldaten hatten Afghanistan bereits Ende Juni verlassen, am Freitag räumte das US-Militär in Bagram sein Hauptquartier und den größten US-Luftwaffenstützpunkt in Afghanistan und übergab ihn der Afghanischen Nationalarmee. Zwar kündigte Washington an, bis zu 1.000 Soldaten zur Sicherung der Botschaft in Kabul zu belassen, doch sollen formal alle offiziellen NATO-Kontingente am 11. September abziehen. Dieser Abzug muss als Eingeständnis des Scheiterns von 20 Jahren verfehlter Afghanistan-Politik der NATO gelesen werden. Laut Angaben westlicher Sicherheitsbeamter haben die Taliban aktuell mehr als 100 Distrikte unter ihrer Kontrolle, während die Gruppe selbst von mehr als 200 spricht, wie Reuters schreibt, was rund der Hälfte der 421 Distrikte des Landes entspräche.

In der Nacht zu Dienstag berichtete Reuters unter Berufung auf Gespräche mit Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid exklusiv, die Taliban planten, innerhalb eines Monats einen »schriftlichen Friedensplan« mit der Regierung in Kabul vorzulegen. Die Sprecherin des afghanischen Ministeriums für Friedensangelegenheiten, Nadschia Anwari, bestätigte, dass die Gespräche wieder aufgenommen wurden. »Möglicherweise wird es noch einen Monat dauern, bis beide Seiten ihren schriftlichen Friedensplan präsentieren«, erklärt Mudschahid. »Obwohl wir auf dem Schlachtfeld die Oberhand haben, nehmen wir Gespräche und Dialoge sehr ernst«, fügt der Taliban-Sprecher hinzu.

Bereits im Februar 2020 schlossen die Taliban ein von Katar verhandeltes Friedensabkommen mit der Trump-Regierung, das den vollständigen Abzug aller westlichen Truppen umfasste. Die Regierung von Aschraf Ghani war explizit keine Partei dieses Abkommens. Die Ankündigung der Taliban, nun auch mit Kabul Frieden schließen zu wollen, ist daher ein wichtiges Novum und weckt erste Hoffnungen auf eine Befriedung des Landes. Doch täuscht dies nicht über die Tatsache hinweg, dass Afghanistan gegenwärtig von brutaler Gewalt beherrscht wird.

Für Montag abend ist von Hannover aus eine Abschiebung nach Kabul geplant. In einer Pressemitteilung verurteilt die innenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag, Ulla Jelpke, die fortgeführten Abschiebungen »in das gefährlichste Land der Welt« aufs schärfste: »Abschiebung nach Afghanistan bedeutet Abschiebung in Krieg, Terror und Elend.«