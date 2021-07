ZDF bekommt neuen Intendanten

Mainz. Norbert Himmler wird der nächste Intendant des ZDF. Der Fernsehrat des öffentlich-rechtlichen Senders wählte den 50jährigen am Freitag in Mainz im dritten Wahlgang zum Nachfolger von Thomas Bellut, der nicht mehr für eine weitere Amtszeit kandidiert hatte. Himmler ist beim ZDF bisher als Programmchef tätig. Er wird ab März 2022 an der Senderspitze stehen. Das ZDF ist seit Jahren der quotenstärkste Sender in Deutschland. (dpa/jW)