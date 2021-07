Versteckte Störmanöver

Beauvoir Films Man blickt aus einer gewissen Distanz auf Geschehen und Spinne

Der Grundriss einer Wohnung auf einem Computerbildschirm – so geradlinig und abstrakt, wie zwei Zimmer, Küche, Bad in der Darstellung eines schlichten Grafikprogramms nur erscheinen können. Im Verlauf von gut anderthalb Stunden sehen wir dann, wie ein Ausdruck dieser Abbildung von Kinderzeichnungen verziert, von Knicken verunstaltet und verschüttetem Rotwein durchnässt wird. Und diese Spuren, die das Blatt Papier allmählich aufweist, repräsentieren in gewisser Weise die Entwicklung von übersichtlicher Klarheit zu versponnener Ambivalenz, die auch der Stoff und die Form von »Das Mädchen und die Spinne« nehmen.

Die Handlung des nach ihrem hochgelobten Debüt »Das merkwürdige Kätzchen« zweiten Spielfilms des Schweizer Filmemacher-Zwillingsbruderpaars Ramon und Silvan ­Zürcher ist zunächst auf eine in frischem Weiß erstrahlende, besenreine Wohnung konzentriert, die Lisa (Liliane Amuat) alleine bezieht, nachdem sie offenbar lange mit Mara (Henriette Confurius) zusammen gewohnt hat. Dabei wählt Kameramann Alexander Hasskerl Bildkompositionen, die die rechten Winkel von Fenstern, Kacheln und neuen Schränken betonen.

Kleine Verrücktheiten

Aus dem Off hört man jedoch bald Rufe, der Boden sei schief, und im Bad gebe es Schimmel. Später heben Detailaufnahmen eine tiefe Schramme in der Küchenarbeitsplatte hervor, und über die frischgestrichene Wand krabbelt die titelgebende Spinne. Der Hintergrund, den die leeren weißen Wände abgeben, lässt zudem Primärfarben als sparsam eingesetzte Akzente wirken – ein deutlicher Hinweis auf klassische Vorbilder aus dem französischen Kino. Die Räume füllen sich währenddessen mit Umzugsgut und den Leuten, die Lisa beim Einzug helfen. Neben ihrer Mutter Astrid (Ursina Lardi) sind es vor allem der Handwerker Jurek (André M. Hennicke) und dessen junger Gehilfe Jan (Flurin Giger).

Wenn sich das Geschehen dann in jene Wohnung verlagert, die die beiden Protagonistinnen bisher geteilt haben, zelebrieren die ­Zwillingsbrüder Zürcher, die gemeinsam auch das Drehbuch verfasst haben, den Trubel einer abendlichen Abschiedsparty und des tags darauf fortgesetzten Auszugs. Dabei streift die Handlung zahlreiche Nachbarn und deren Wohnungen sowie die Mitarbeiterin der gegenüber liegenden Apotheke und die dazwischen liegende Straße. Nachdem verschiedene Figuren bereits von angeblich eigenen oder fremden kuriosen Erlebnissen berichtet haben, spinnen Lisa und Mara sowie die befreundete Nachbarin Kerstin (Dagna Litzenberger Vinet) mit Gusto die vermeintliche Lebensgeschichte einer Vormieterin fort, von deren tatsächlicher Existenz nur ein zurückgelassenes Klavier zeugt.

So entsteht ganz beiläufig ein dichtes Beziehungsgeflecht aus Zuneigung und Aggression, ­Begehren und Eifersucht, das das gesamte Ensemble betrifft. Und obwohl fast alle Figuren irgendwann Verletzlichkeit durchscheinen lassen, geben sie der sadistischen Lust an versteckten Störmanövern und Gemeinheiten ebenso oft nach wie ihrem Faible für kleine Verrücktheiten und haltloses Drauflosfabulieren. Da liegt der Gedanke nahe, dass die 1982 geborenen Schweizer Filmemacher diese Impulse ihrer Geschöpfe teilen. Andererseits scheint klar, dass in ihrem Film kein einziges Element das Ergebnis eines spontanen Einfalls ist.

Zunehmendes Chaos

Die Mittel, mit denen die Zürchers den Eindruck eines zunehmenden Chaos erwecken, sind nämlich haargenau kalkuliert. Das gilt für jedes Dialogwort, jede Geste, jeden Blick und auch für den Schnitt, an dem Ramon Zürcher zusammen mit Katharina Bhend gearbeitet hat, sowie für die Einstellungswinkel von Hasskerls statisch bleibender Kamera. Hinzu kommt ein leicht verfremdetes Schauspiel, das die diskrete Überzeichnung der Figuren ergänzt. Stets blickt man hier aus einer gewissen Distanz auf Personal und Geschehen, wobei einem auch die Nebensächlichkeit des Ganzen bewusst bleibt. Zur veritablen Meisterschaft dieser kauzigen Petitesse gehört freilich, dass Ramon und Silvan Zürcher uns auch gar nicht erst vom Gegenteil überzeugen wollen.