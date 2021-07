Viertagewoche im Test

Michael Reichel/dpa-Zentralbild/dpa Die Forderung sollte offensiver vertreten werden (dieses Jahr am 1. Mai in Erfurt)

Für die Lohnabhängigen weltweit ist es in der Regel nicht mehr als ein Traum: weniger arbeiten gehen zu müssen – bei vollem Lohnausgleich. In Island wagte man zum ersten Mal dieses Experiment, und die Ergebnisse sind deutlich: weniger Stress bei der Arbeit, höhere Produktivität und mehr Zeit für Familie und Hobbys. Die Studie wurde nun von der isländischen Non-Profit-Organisation Alda (Association for Democracy and Sustainability) veröffentlicht.

Der Wunsch nach kürzeren Arbeitszeiten, ohne dabei auf Gehalt verzichten zu müssen, hat in den zurückliegenden Jahren in ganz Europa an Bedeutung gewonnen. Der technologische Wandel mit Digitalisierung und automatisierten Arbeitsprozessen hat diesen Wunsch mittlerweile zu einer gewerkschaftlichen Forderung werden lassen.

Aufgrund seiner Arbeitsbedingungen war Island für die Experimente prädestiniert: Die Wochenarbeitszeiten gehören mit 45 Stunden zu den höchsten weltweit. Das Erwerbsleben von Männern dauert im Durchschnitt 49 Jahre, Frauen arbeiten 42 Jahre. Das Land weist eine hohe Zahl an Patienten auf, die an »Burn-out« leiden, und viele Menschen beklagen die wenige Zeit für Hobbys und Familie.

In den Jahren 2015 bis 2019 wurden zwei großangelegte Feldversuche in dem Inselstaat durchgeführt. Man wollte herausfinden, welche Effekte eine abgesenkte Arbeitszeit mit sich bringt. Und man folgte damit auch dem langjährigen Drängen der Gewerkschaften und gesellschaftlichen Organisationen.

Schon vor Jahren hatte sich Gudmundur D. Haraldsson, Vorsitzender von Alda, zuversichtlich gezeigt, dass es möglich sei, die Arbeitszeit zurückzufahren, ohne dass es sich auf Produktion und Konjunktur auswirke. »Das ist vollkommen realistisch, dass wir uns in Richtung 32-Stunden-Woche bewegen«, sagte er im Jahre 2019. Es werde zwar eine längere Zeit in Anspruch nehmen, aber es gebe allen Grund, sich auf die Sache zu konzentrieren.

Das erste Experiment wurde in Reykjavik, der Hauptstadt von Island, durchgeführt. Der Stadtrat und die Gewerkschaftskonföderation BSRB arbeiteten dabei zusammen. Mehr als 2.500 Beschäftigte beteiligten sich. Der andere Versuch begann 2017 in Kooperation zwischen BSRB und der Regierung von Island. An ihm nahmen etwa 440 Lohnabhängige teil. Insgesamt beteiligte sich damit mehr als ein Prozent der gesamten Arbeitsbevölkerung an den beiden Experimenten. Die Arbeitszeit im öffentlichen Dienst wurde von 40 Stunden auf 35 beziehungsweise 36 abgesenkt.

Das Ergebnis ist ein Erfolg: Das Wohlbefinden der Beschäftigten habe sich dramatisch gesteigert, heißt es in der Studie; sie konnten Arbeit und Familie besser miteinander vereinbaren, und sie kooperierten am Arbeitsplatz stärker mit den Kollegen. Das Stress- und Burn-out-Niveau ging zurück. Durch die kürzeren Arbeitszeiten und ein längeres Wochenende konnte die Freizeit besser genossen werden, was die individuelle Arbeitsleistung erhöhte.

»Die Produktivität und die erbrachte Leistung blieben gleich oder verbesserten sich sogar an den meisten Versuchsarbeitsplätzen«, heißt es in der Auswertung. Viele Teams arbeiteten demnach effizienter, verbesserten Absprachen und organisierten Arbeitsabläufe zwischen den Abteilungen neu. Es gab weniger Meetings, dafür wurden E-Mails stärker genutzt; nach Routinen, die man ersatzlos streichen konnte, wurde zielgerichtet gesucht.

Der Erfolg der Versuche hat inzwischen konkrete Verbesserungen für die isländischen Beschäftigten mit sich gebracht. Die Gewerkschaften haben durchgesetzt, dass nunmehr rund 86 Prozent der gesamten Arbeitsbevölkerung des Landes ein Recht auf verkürzte Arbeitszeit haben. In diesem Sinne wird in den Experimenten eine Blaupause für andere Länder weltweit gesehen.

Nach Island haben auch andere Länder damit begonnen, die Viertagewoche zu testen. Im Mai erst hat die spanische Regierung Pläne für ein dreijähriges Pilotprojekt genehmigt. Unternehmen wurden dafür 50 Millionen Euro zugesagt, um deren Risiken dabei so klein wie möglich zu halten. Bis zu 6.000 Beschäftigte könnten bei dem Projekt eingebunden werden.