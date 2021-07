Atomwaffenprotest aktuell wie lange nicht

imago images/Future Image Solidarität mit den Betroffenen von Fukushima am Brandenburger Tor in Berlin am 24. März 2021

Die Internationalen Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges – Ärzte in sozialer Verantwortung (IPPNW) kündigten am Mittwoch eine Aktionswoche an:

Anlässlich des heutigen vierten Jahrestags des Vertrages zum Verbot von Atomwaffen demonstrieren in dieser Woche über 100 Aktivist*innen von IPPNW und ICAN am Fliegerhorst in Büchel gegen die dort stationierten US-Atomwaffen. Mit ihrem Protest fordern sie von der künftigen Bundesregierung ein Ende der nuklearen Teilhabe und den Beitritt Deutschlands zum Atomwaffenverbotsvertrag (AVV).

Die Aktionswoche startete mit der Fahrradsternfahrt »Bikes not bombs« von Bonn, Trier, Mainz, Koblenz und Cochem. Etwa 30 Aktivist*innen legten die letzte Strecke von Büchel zum Fliegerhorst in einer gemeinsamen Fahrraddemo zurück. Am heutigen Mittwoch sind Debatten zu der Vision einer atomwaffenfreien Welt und die Geburtstagsparty zum Atomwaffenverbotsvertrag am Abend geplant. Ein weiteres Highlight ist die Theaterperformance »We claim your space« in Zusammenarbeit mit der Universität der Künste aus Berlin am Samstag. (…)

Der Protest ist aktuell wie lange nicht: Der UN-Vertrag zum Verbot von Atomwaffen, der im Januar in Kraft getreten ist, ächtet die Stationierung der Massenvernichtungswaffen. Gleichzeitig plant das deutsche Verteidigungsministerium, neue Trägerflugzeuge für die in Büchel stationierten Atombomben anzuschaffen. Die Kampfjets kosten mindestens 7,5 Milliarden US-Dollar. Deutschland stellt sich mit den Bomben in Büchel klar gegen den multilateralen Vertrag und damit gegen das Völkerrecht. Mit den Protesttagen vor Ort setzen IPPNW und ICAN ein klares Zeichen für die Bundestagswahl im September: Sie bietet die Chance auf ein Ende der nuklearen Teilhabe und den Abzug der Atomwaffen aus Deutschland.

Die Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg forderte am Mittwoch Konsultationen bei der Endlagersuche:

90 Teilgebiete in über 50 Prozent der Landesfläche gelten bisher als »günstig« bei der Endlagersuche. Derzeit entwickelt die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) Instrumente, wie sie die notwendigen Eingrenzungen vornehmen will, um im nächsten Schritt Regionen auszuweisen, die für die obertägige Erkundung in Frage kommen. (…)

»Wir waren überrascht, dass die BGE nun vier Teilgebiete ohne jede Konsultation im Rahmen der Fachkonferenz ausgewählt hat, das erinnert an die Methoden der Vergangenheit – die Öffentlichkeit wird überrumpelt«, fasst Wolfgang Ehmke, Sprecher der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg (BI) die Kritik zusammen. »So schürt man Misstrauen und konterkariert die Ansage, dass die Endlagersuche im Unterschied zur Vergangenheit transparent und partizipativ vonstatten geht. (…) Der andere Schwerpunkt, dass es aus unserer Sicht ein großer Fehler ist, sich nicht ausführlicher mit der Frage zu befassen, wie mit den schwach- und mittelaktiven Abfällen umgegangen werden soll, fiel dabei fast hinten rüber. Wir sehen mit Blick auf ein Kombilager großen Forschungsbedarf, erst recht, weil wir davon ausgehen, dass der Schacht Konrad, in dem 300.000 Kubikmeter Atommüll gelagert werden sollen, niemals den Betrieb aufnehmen wird. Die Fachkonferenz behandelt dieses Problem stiefmütterlich.«