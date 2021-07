Abschiebeflug in Afghanistan gelandet

Kabul. Am Mittwoch ist erneut ein Abschiebeflug aus Deutschland in Afghanistan eingetroffen. Die Maschine sei um 6.50 Uhr (Ortszeit) am Flughafen Kabul gelandet, sagten Behördenvertreter der dpa. An Bord der Maschine seien 27 abgeschobene Männer gewesen, hieß es weiter. Es war die 40. Sammelabschiebung seit dem ersten derartigen Flug im Dezember 2016. Damit haben Bund und Länder bisher 1.104 Männer nach Afghanistan zurückgebracht. Wegen anhaltender Kriegshandlungen werden die Abschiebungen in das Land kritisiert. Der Abflug in Hannover war von Protesten begleitet. (dpa/jW)