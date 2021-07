»Ever Given« setzt Fahrt fort

Kairo. Die »Ever Given« hat nach der Einigung im Streit um die Blockade des Suezkanals ihre Fahrt fortgesetzt. Nach Monaten des Wartens wurde das Containerschiff am Mittwoch mit einer Zeremonie verabschiedet. Die Kanalbehörde hatte es im Streit um die Blockade des Suezkanals beschlagnahmt und eine Entschädigung in Millionenhöhe gefordert. In den vergangenen Tagen einigte sich die Behörde mit dem japanischen Schiffseigner Shoei Kisen Kaisha. Vertreter der Behörde und des Schiffseigners unterzeichneten einen Vertrag über den Vergleich. Details sind bislang nicht bekannt, doch die japanische Seite will der Kanalbehörde einen Schlepper schenken. (dpa/jW)