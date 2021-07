Österreich verschärft Antiterrorgesetze

Wien. Rund acht Monate nach dem islamistischen Anschlag von Wien am 2. November 2020 verschärft Österreich seine Antiterrorgesetze. Künftig gibt es einen eigenen Straftatbestand für »religiös motivierte« Verbrechen. Der Nationalrat beschloss das Gesetzes­paket am Mittwoch in Wien. Es sieht auch vor, dass auf Bewährung entlassene Straftäter zum Tragen einer elektronischen Fußfessel verpflichtet werden können. (dpa/jW)