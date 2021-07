Mali: BRD übernimmt Führung von Einsatz

Berlin. Die Bundeswehr hat die Führung der EU-Ausbildungsmission in Mali (EUTM) übernommen. Das Kommando über die etwa 950 EUTM-Soldaten in dem westafrikanischen Land ging am Mittwoch an Brigadegeneral Jochen Deuer über, wie das Einsatzführungskommando in Potsdam bestätigte. Deutschland hat in dieser EU-Mission derzeit rund 110 Männer und Frauen im Einsatz. Rund 880 weitere deutsche Soldaten sind Teil der UN-Truppe Minusma in Mali. Die Lage in dem Land hat sich in den vergangenen Monaten weiter verschärft. (dpa/jW)