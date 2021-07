Taliban und Regierung zu Gesprächen in Teheran

Teheran. Vor dem Hintergrund eskalierender Gewalt in Afghanistan haben sich Vertreter der afghanischen Regierung am Mittwoch mit Abgesandten der Taliban zu Gesprächen in Teheran getroffen, wie das iranische Außenministerium mitteilte. Die iranische Regierung ist durch die jüngsten Entwicklungen in Afghanistan beunruhigt. In den vergangenen Jahren hat der Iran Millionen Flüchtlinge aus dem Nachbarland aufgenommen. Die Taliban starteten in Badghis im Nordwesten des Landes derweil den ersten Angriff auf eine afghanische Provinzhauptstadt seit Beginn ihrer Offensive gegen die Regierungstruppen Anfang Mai. Die Islamisten sind in vielen Landesteilen auf dem Vormarsch. (AFP/jW)