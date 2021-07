Wilder wird’s nicht

imago images/Eibner Wenn’s knallt, knallt’s richtig: Italien im Koffeinrausch (mit einem Schuss Vanillearoma)

Sonntag, 21 Uhr, Italien – England

Signore Borghetti, du alter Ehrenmann. Der Barista aus der Stadt Ancona, die malerisch an der italienischen Adriaküste liegt, hat der Welt ein Getränk geschenkt, welches heute noch in den Fußballstadien großen Anklang bei den Tifosi findet: den Borghetti. Der Espressolikör verzaubert Jung wie Alt, Curva-Stehplätzler wie Gegengeradensitzplätzler. Wenn der Borghetti-­Händler im Umlauf des Stadions steht, leuchten die Augen. Was ist das wunderbare Gebräu? Der Borghetti ist ein Gemisch aus Espresso, der aus frisch gemahlenen Arabica- und Robusta-Bohnen aufgebrüht wird, und Alkohol. Ein bisschen ­Vanillearoma verfeinert den Zauber des Wundertranks. Beschrieben wird das Getränk von Konsumenten als »ein kleines innerliches Feuer, das lodert, aber nicht brennt«. Klar, Koffein und Alkohol Hand in Hand – das ist Zündstoff.

Ähnlich wie ich meine Begeisterung für den Borghetti in meiner frühen Adoleszenz fand, fand meine Begeisterung für die Italiener ihren Höhepunkt, als Giorgio Chiellini vor der Platzwahl des Elfmeterschießens gegen Spanien zu Scherzen aufgelegt war. Manch ein Kritiker hielt das für Kalkül, es zeigt aber auch: Es gibt Fußballmillionäre, die sich ein wenig Menschlichkeit bewahrt haben. Und so blödelte der circa 45jährige ­Chiellini mit dem knapp 20 Jahre jüngeren Jordi Alba um die Wette. Also, Chiellini scherzte für zwei, Alba blickte peinlich berührt aus der Wäsche, als hätte der beschwipste Onkel auf der Familienfeier einen zotigen Witz gerissen. Oder gefragt, wie man einen Spanier ohne Auto nennt. Carlos! Spoilerwarnung: Witziger wird’s nicht mehr.

Während mein Mitbewohner eine Punkrockversion des Arbeiterliedklassikers »Halt stand, rotes Madrid« in die Jukebox wirft, denke ich an die weißgekleideten Spanier, die die Heimreise ins nicht mehr so rote Madrid antreten mussten. Das Radio hat immer noch ’nen Wackelkontakt, obwohl sich ein befreundeter Tontechniker den Verstärker längst mal hätte anschauen sollen. Und so wechselt die Jukebox zu einer schlechten Coverversion von »Der heimliche Aufmarsch«. Wilder wird’s heute nicht. Hätte ich den Rat einer liebgewonnenen Person befolgt und mich an die Klischees gehalten: »Leichtigkeit, gutes Essen, Meer« … und »Aperol«. Ja, eigentlich ein guter Leitfaden für dieses feuilletonistische Feuerwerk namens EM-Prognose. Werden die italienischen Kicker noch ein Feuerwerk abbrennen können? Schließlich haben sie bereits eine Hand am Pokal, Football’s ­coming … oh, das waren ja die anderen.

Seit 1968 waren die Italiener nicht mehr Europameister. Nicht dabei war Giorgio Chiellini, der sich kurz vor der EM verletzte. Aber Spaß beiseite: Ein Titel für die zerrüttete Fußballnation würde viele Wunden heilen, die durch Korruption und zu viel Geld, durch einflussreiche Klubbosse und zu hohe Ticketpreise gerissen wurden und die Fans vom Stadionbesuch fernhalten. Ich wünsche es ihnen. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner.

Maurice Lötzsch

Italien – England 2:1 n. V.

*

Die Three Lions bestreiten am Sonntag zum ersten Mal nach 55 Jahren wieder das Finale eines großen Turniers. Das ist zweifelsohne das Teufelswerk von Gareth South­gate. Er ist der Mann für die Wunder. Als er für Aston Villa in Birmingham kickte, führte er The Villans als Kapitän erstmals nach 43 Jahren wieder in ein FA-Cup-Endspiel. Mit dem FC Middlesbrough gewann er 2004, wieder als Kapitän, den Ligapokal, den ersten Pott in der Vereinsgeschichte. 2006 scheiterte man im UEFA-Cup erst im Finale am FC Sevilla, einem Team, das mit Fußballmonstern nur so gespickt war.

Nachdem ihn Arsenals Ikone Arsène Wenger bereits Ende 2007 als Nationaltrainer Englands ins Gespräch gebracht hatte, unterschrieb Southgate schließlich Mitte 2013 einen Dreijahresvertrag als Trainer der englischen U-21-Auswahl. Ende Mai 2016 schrieb er mit seinen Young Lions Fußballgeschichte, als sie erstmals seit 22 Jahren wieder das Turnier von Toulon (44. Edition), das wichtigste Juniorenturnier der Welt, gewannen. Im Endspiel besiegte man Frankreich mit 2:1. Es war eine Sternstunde des englischen Fußballs. Southgates Keeper war damals ein gewisser Jordan Lee Pickford, aktuell der beste Tormann der Eurocopa, der Sonntag genauso Europameister wird wie Jack Grealish (Aston Villa), ebenfalls einer der Helden von Toulon. Im selben Jahr wurde Southgate endlich Nationaltrainer der Three Lions, die er (ungeschlagen, drei Gegentore) fürs Mundial in Russland qualifizierte und dort im Achtelfinale gegen Kolumbien auch noch den »Elfmeterfluch« bannte. England wurde vierter und hatte fast ein bisschen mehr verdient gehabt.

Jetzt kommt es also in Wembley vor 60.000 Coronavollspacken zum Duell eines halben Weltmeisters gegen einen anderthalben. Hä? Was soll das denn heißen? ’ne Dose Turmbräu gegen drei Paulaner aus dem Herzen der Bestie in Berlin-Mitte? Ackerstraßen-Ischämie? Nee, ist viel einfacher. Wegen des Wembley-Tors von ’66 muss ich den Engländern leider die Hälfte ihrer Identität aberkennen, auch wenn sie das Finale damals wahrscheinlich trotzdem gewonnen hätten. Bei den Pizzabäckern wird es einfacher. Die WM 1934 und 1938 waren Mussolini-Spiele, jeder Depp weiß, was damals gelaufen ist. Zero! Italien hat als Nationalmannschaft ’ne Vergangenheit wie Schalke 04, kann ich auch nichts dafür. Vor der WM 2006 wurden sie als »Unterhosenmonster« weltbekannt. Das Feingerippte plus Bakschisch war ihnen wichtiger als das Runde. Außerdem scheiße gespielt. Schon wieder ’n halber Titel futsch!

Kommen wir zum einzigen EM-Titel Italiens 1968. Nahmen nur vier Länder teil, gestartet wurde in den »Halbfinals«. Italien konnte gegen die Sowjetunion auch nicht nach 120 Minuten gewinnen. Es entschied der Münzwurf, heimlich, in den Katakomben. Der Finalschiri gegen Jugoslawien war der Schweizer Gottfried Dienst, genau, der von Wembley 1966. Erneut übervorteilte er die Gastgeber extrem. Nach 120 Minuten stand es 1:1. Das Spiel musste zwei Tage später wiederholt werden, und erst da gewann Italien (mit einem spanischen Schiri, Brüder im Herzen) mit 2:0.

André Dahlmeyer

Italien – England 1:1 (1:1), n. V. 1:2