Alessia Cocca/REUTERS Bewohner können die Heimkosten selten aus ihrer Rente begleichen. Auch die »Hilfe zur Pflege« ist unzureichend

Das, was nicht von der Pflegeversicherung gedeckt wird, bürden die Betreiber von Pflegeheimen den Bewohnern und ihren Angehörigen auf. Dazu gehört ein Zuschuss für die Pflege und Betreuung, denn die Kosten dafür übersteigen in der Regel die Leistungen, die Pflegebedürftige aus der Versicherung erhalten. Hinzu kommen die Beträge für Verpflegung, Unterkunft und Investitionskosten. Außerdem können Pflegeheime Entgelte für die Ausbildungskosten des Personals und Zusatzleistungen erheben. Letzte müssen aber vertraglich festgelegt werden. All die Kostenpunkte sind im sogenannten Einrichtungseinheitlichen Eigenanteil (EEE) zusammengefasst. Und dieser steigt stetig.

Am Mittwoch veröffentlichte der Verband der Ersatzkassen (VDEK) neue Zahlen. Demnach müssen Pflegebedürftige, die im Heim versorgt werden, pro Monat durchschnittlich 2.125 Euro selbst zahlen (Stand 1. Juli). Das sind 57 Euro mehr als noch zu Jahresbeginn und 110 Euro mehr als Mitte 2020. Der Eigenanteil allein für die reine Pflege stieg nun im bundesweiten Schnitt auf 873 Euro, nachdem er zum 1. Januar 2021 noch 831 Euro betragen hatte. »Wenn sich diese Entwicklung so fortsetzt, werden immer mehr Menschen auf Leistungen der Sozialhilfe angewiesen sein, weil sie die Kosten nicht mehr selbst aufbringen können«, sagte die Vorstandschefin des Verbandes der Ersatzkassen, Ulrike Elsner, am Mittwoch.

Aus Daten des Statistischen Bundesamtes geht hervor, dass 250.000 der rund 800.000 Pflegeheimbewohner im Jahr 2019 – aktuellere Zahlen gibt es nicht – auf Sozialhilfe angewiesen waren, also knapp ein Drittel. David Kröll von der Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen (BIVA) geht davon aus, dass der Anteil seitdem gestiegen ist. Weil »die Heimkosten stärker steigen als die Renten«, erklärte Kröll gegenüber jW am Donnerstag. Über Sozialleistungen, wie der »Hilfe zur Pflege« ist es möglich, einen finanziellen Zuschuss zu den Heimkosten zu bekommen. 14,6 Prozent der 26 Milliarden Euro für Sozialhilfe würden für die »Hilfe zur Pflege« verwendet werden, so Kröll.

Laut dem siebten Pflegebericht der Bundesregierung erhielten 34,4 Prozent der Pflegeversicherten, die stationäre Leistungen benötigten, Ende 2019 »Hilfe zur Pflege«, wie eine Sprecherin des Sozialministeriums (BMAS) auf jW-Nachfrage am Donnerstag erklärte. Die Zahl der Anträge auf diese Hilfe werde nicht erfasst, sondern nur die Zahl der tatsächlichen Leistungsbezieher. Erhielten 2009 280.000 Personen in stationären Einrichtungen »Hilfe zur Pflege«, waren es zehn Jahre später 320.000.

Die Eigenanteile für die Heime werden auch über diesen staatlichen Zuschuss nicht gedeckt. Die jährliche Leistung pro gepflegter Person betrug laut BMAS 2019 rund 8.800 Euro. Ein Teil der Gepflegten hätte allerdings nicht das ganze Jahr über Leistungen erhalten.

Interessant ist in diesem Zusammenhang aber, dass über die »Hilfe zur Pflege« im Laufe des Jahres 2019 netto rund 2,8 Milliarden Euro für stationäre Leistungen ausgegeben wurden. Wie aus den Zahlen der Ersatzkassen hervorging, machte die soziale Pflegeversicherung (SPV) mit ihren 73 Millionen Versicherten und vier Millionen Leistungsbeziehern 2019 einen Überschuss von rund 3,3 Milliarden Euro. Die Rücklagen wuchsen somit von 3,4 im Jahr zuvor auf 6,7 Milliarden Euro an.

Die Linke kritisierte angesichts der Datenlage die jüngst beschlossene Pflegereform, die angeblich zur finanziellen Entlastung der Pflegebedürftigen und ihrer Familien beitragen wollte. Sie ändere nichts daran, dass die Kosten für die stationäre Pflege »weiter explodieren«, erklärte Susanne Ferschl, stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion Die Linke, am Mittwoch. Notwendig sei der Umbau der Pflegeversicherung zu einer solidarischen Gesundheits- und Pflegeversicherung, in die alle entsprechend ihren Einkünften einzahlten.