Zuma ergibt sich

hiraaz Mohamed/AP Photo via dpa Jetzt hinter Gittern, hier noch vor der Presse am Sonntag in Nkandla: Expräsident Jacob Zuma

Jacob Zuma sitzt hinter Gittern. Mit dreitägiger Verspätung stellte sich Südafrikas ehemaliger Präsident in der Nacht zum Donnerstag der Polizei. Der 79jährige verließ sein von Reportern belagertes Anwesen in der Ortschaft Nkandla im Osten des Landes nach Medienangaben am späten Mittwoch abend nach 23 Uhr. Um zwei Uhr in der Nacht veröffentlichte die Gefängnisbehörde dann eine Stellungnahme, in der sie mitteilte, dass der Exstaatschef im erst vor kurzem renovierten Gefängnis in der Kleinstadt Estcourt aufgenommen worden sei.

In Haft muss Zuma, weil er einer Weisung des Verfassungsgerichts nicht nachgekommen war. Das höchste Gericht des Landes hatte ihn aufgefordert, vor der richterlichen Untersuchungskommission zur Aufklärung schwerer Korruptionsfälle in der Zeit seiner Präsidentschaft auszusagen. Weil Zuma das Gericht missachtete und der Kommission fernblieb, verurteilte ihn das Verfassungsgericht am Dienstag vergangener Woche zu einer 15monatigen Haftstrafe, die es ausdrücklich nicht zur Bewährung aussetzte. Auch eine Berufung gegen ihr Urteil ließen die Richter nicht zu. Zuma hatte zuvor auch die Möglichkeit ausgeschlagen, in dem Verfahren auszusagen oder seine Position schriftlich darzulegen. Das Gericht gab dem Expräsidenten dann fünf Tage Zeit, sich zu stellen. Andernfalls beauftragten die Richter Polizeiminister Bhekokwakhe »Bheki« Cele und Polizeichef Khehla Sitole, Zuma innerhalb von drei weiteren Tagen zu verhaften.

Zuma hatte über seine Anwälte daraufhin wegen angeblicher Verfahrensfehler Beschwerde vor dem Verfassungsgericht eingelegt und zudem vor einem rangniedrigeren Gericht in seiner Heimatprovinz KwaZulu-Natal versucht, eine einstweilige Verfügung gegen seine Verhaftung zu erreichen. In letzterer Sache vertagte das Oberlandesgericht in Pietermaritzburg am Dienstag jedoch eine Entscheidung auf diesen Freitag. Die Beschwerde gegen die Rechtmäßigkeit des Urteils des Verfassungsgerichts soll in der kommenden Woche verhandelt werden. Noch am Sonntag hatte Zuma im Rahmen einer bizarren Pressekonferenz in seinem Anwesen in Nkandla erklärt, er gehe von einer aufschiebenden Wirkung seiner Rechtsmittel aus. Am Dienstag erklärte dann selbst Polizeiminister Cele, seine Kräfte würden Zuma nicht festnehmen, bevor nicht über dessen Antrag auf eine einstweilige Verfügung gegen seine Verhaftung entschieden worden sei. Tags darauf ruderte Cele jedoch zurück und erklärte, er werde nicht riskieren, selbst wegen Missachtung des Verfassungsgerichts angeklagt zu werden. Juristisch war Zuma damit endgültig in einer Sackgasse angelangt.

Der ehemalige Präsident hat allerdings längst eine Parallelstrategie entworfen, die darauf abzielt, die Gerichte und die aktuelle Regierung seines Nachfolgers Cyril Ramaphosa weitestmöglich zu diskreditieren. Am vergangenen Sonntag hielt er dazu – in klarer Missachtung der derzeit geltenden Lockdownregularien – eine Kundgebung vor seinem Anwesen ab. Vor mehreren hundert Anhängern trat Zuma gemeinsam mit dem derzeit wegen eines Korruptionsverfahrens suspendierten Generalsekretär des regierenden African National Congress (ANC), Elias »Ace« Magashule auf, um sich selbst als Opfer einer Verschwörung darzustellen. Zum Abschluss sang er auf der Bühne ein Lied aus dem Befreiungskampf, das er schon während seines Aufstiegs ins Präsidentenamt zu seinem Schlachtgesang gemacht hatte. Im Refrain heißt es darin: »Bring mir mein Maschinengewehr.« Zumas Anwalt Dali Mpofu drohte am Dienstag vor Gericht schließlich offen, eine Entscheidung gegen seinen Klienten könne zu »einem weiteren Marikana« führen. Die kleine Bergbaustadt war 2012 Ort des schwersten Massakers in Südafrika seit dem Ende der Apartheid, Polizeikräfte erschossen dort innerhalb weniger Minuten 34 streikende Kumpel.

Die kaum verhohlenen Aufrufe zum gewaltsamen Widerstand untermauerte Zuma zudem am Sonntag abend auf einer Pressekonferenz in seinem Anwesen in Nkandla mit absurden historischen Vergleichen. Dem Verfassungsgericht warf er vor, ihn ohne Prozess einsperren zu wollen, so wie es das Apartheidregime getan habe. Er sei damals politischer Gefangener gewesen und sei bereit, nun wieder politischer Gefangener zu sein, erklärte Zuma, der als junger Mann wegen seines Widerstands gegen das Apartheidregime zehn Jahre auf der Gefängnisinsel Robben Island festgehalten worden war. Sein historisches Erbe hat der von unzähligen Korruptionsskandalen umwitterte Präsident jedoch längst zerstört.

Die live im Fernsehen übertragene traurig-bizarre Show, in der Zuma am Sonntag immer wieder spöttisch über Fragen von Journalisten lachte und flüsternd Witze mit seinem Anwalt Mpofu machte, dürfte für ihn nun für einige Zeit die letzte gewesen sein. Zugute zu halten ist ihm lediglich, dass er es mit seiner nächtlichen Fahrt ins Gefängnis letztlich nicht wirklich auf ein Blutvergießen hat ankommen lassen. Zum Schluss harrten Mittwoch nacht allerdings auch nur noch etwa 40 seiner Anhänger vor seinem Anwesen aus.