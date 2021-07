Keine Zuschauer bei Olympia zugelassen

Tokio. Die Olympischen Spiele in Tokio finden ohne Zuschauer statt. Darauf verständigten sich die Organisatoren am Donnerstag abend (Ortszeit). Die Entscheidung fiel, nachdem die japanische Regierung den nächsten Notstand ausgerufen hatte. Zuletzt waren die Coronainfektionen in Tokio wieder gestiegen. Ausländische Fans waren bereits im März ausgeschlossen worden. »Wir haben eine Einigung erzielt, keine Zuschauer zu den Sportstätten in Tokio zuzulassen«, sagte Olympiaminister Tamayo Marukawa nach den Gesprächen zwischen Japans Regierung, dem Olympia-Organisationskomitee, der Stadtverwaltung von Tokio und dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC). (sid/jW)