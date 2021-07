Überfall in Berlin

Bildschirmfoto twitter.com/​eacarer Im Visier türkischer Faschisten: Der oppositionelle Journalist Erk Acarer

Der im deutschen Exil lebende regierungskritische türkische Journalist Erk Acarer ist am Mittwoch abend im Innenhof seines Hauses im Berliner Stadtteil Rudow überfallen worden. »Ich wurde in meinem Haus in Berlin mit Messer und Fäusten angegriffen«, meldete Acarer auf Twitter. Und er fügte hinzu: »Ich werde mich dem Faschismus nie ergeben.« Drei mit Messern und Pistolen bewaffnete Angreifer hätten sofort angefangen, auf ihn einzuprügeln, berichtete Acarer, der eine Kopfverletzung erlitten hatte, der türkischen Tageszeitung Birgün. Die Schläger hätten gedroht, ihm Schlimmeres anzutun, wenn er weiter gegen »die Werte der Familie und der Nation« schreibe. In den vergangenen Wochen hatte Acarer mehrfach telefonisch Drohungen wie »Wir sind dir näher, als du denkst!« erhalten und deswegen Anzeige erstattet. Das Landeskriminalamt Berlin hat Ermittlungen wegen des Überfalls aufgenommen.

Acarer arbeitet für die linke Tageszeitung Birgün sowie den in Köln ansässigen oppositionellen Fernsehsender Arti TV. In der letzten Zeit hatte Acarer über Verbindungen der in Ankara herrschenden islamistisch-faschistischen AKP-MHP-Regierungsallianz zum organisierten Verbrechen recherchiert. Der türkische Innenminister Süleyman Soylu hatte Acarer deswegen bereits im April über Twitter als »Clown« attackiert. Soylus Verstrickungen mit der organisierten Kriminalität hatte dessen früherer Schützling, der flüchtige Mafiapate und Faschist Sedat Peker, kürzlich in millionenfach angeklickten Enthüllungsvideos öffentlich gemacht.

Nicht nur Acarer ist sich sicher, dass seine Angreifer auf Weisung Ankaras handelten. Auch der ebenfalls im Berliner Exil lebende bekannte türkische Journalist Can Dündar wertete den Angriff auf Acarer als »direkte Botschaft« des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. So solle deutlich gemacht werden, dass die Türkei einen regimekritischen Journalisten sogar in Berlin angreifen könne, meint Dündar.

Acarer war im April 2017 mit seiner Familie nach Deutschland geflohen, da er sein Leben in der Türkei bedroht sah. Im vergangenen Jahr hatte eine türkische Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf »Offenlegung von Staatsgeheimnissen« Haftbefehl gegen ihn erlassen.